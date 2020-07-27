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27.07.2020 18:23
Рубрика: Экономика

В России вырастут минимальные цены на шампанское

Текст: Татьяна Карабут
Минфин предложил установить со следующего года новые минимальные цены на игристое вино (шампанское), следует из проекта приказа ведомства.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: iStock
В России предложили взимать допсбор с продаж алкоголя и табака

В розничных магазинах шампанское подорожает на пять рублей - со 164 рублей до 169 за бутылку 0,75 литра. То есть индексация не превысит размер инфляции, которая по прогнозу Минэкономразвития в 2020 году составит 3%.

На прошлой неделе Минфин также предложил скорректировать цены на крепкий алкоголь. С 2021 года водка подорожает на 8 рублей (с 230 до 238 рублей) за бутылку 0,5 литра; коньяк - на три рубля (с 343 до 346 рублей), бренди - на 9 (с 315 до 324 рублей). В этом случае, кроме инфляции, скажется повышение ставок акцизов на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9%.

Минимальные цены на алкоголь Минфин индексирует на уровень инфляции регулярно, начиная с 2009 года.

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Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак

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