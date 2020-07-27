В Сети появился цикл видеоэкскурсий по самым известным отелям

Что делать с отелями, пока они пустуют? Правильно - устраивать в них экскурсии. Информационный портал LIFE и онлайн-проект #Москвастобой столичного Комитета по туризму совместно с Музеем Москвы запустили цикл видео-программ, состоящий из пяти онлайн-экскурсий по московским отелям: "Метрополь", "Советская" и "Националь", "Украина" и "Ленинградская". Где останавливались Элизабет Тейлор, Чак Норрис, Арнольд Шварценеггер и другие звезды во время приезда на Московский кинофестиваль? В каких номерах бывали советские вожди, их гости и члены семьи? Первый выпуск - "Легендарный Отель "Советский". Всего 7 минут. Эта экскурсия вышла в эфир сегодня, 27 июля.

Экскурсии знакомят зрителей с историей строительства зданий гостиниц, архитекторами и художниками, трудившимися не только над интерьерами, но и над каждой деталью экстерьера. Проводники по гостиницам - лучшие москвоведы - Денис Ромодин, Лариса Скрыпник и Мария Калиш. Они рассказывают интересные факты об отелях и их гостях: где жил Ленин после формирования нового правительства, в каком зале Сталин подписывал соглашение о мире с Китаем и почему раньше в гостиницах старались делать широкие коридоры.

Во втором выпуске москвоведы расскажут о гостинице "Националь" - одной из старейших действующих гостиниц в Москве. Расположена в самом центре - на углу Тверской и Моховой улиц. Ее история тесно связана с историей не только самой Москвы, но и всей России.

Третья экскурсия пройдет в отеле "Метрополь", который выглядит как "музей под открытым небом". Экстерьер изящного сооружения в стиле модерн имеет вековую историю и восхищает прохожих майоликовыми панно, выполненными по эскизам Врубеля, и скульптурным фризом "Времена года".

Четвертый выпуск посвящен одной из семи легендарных высоток столицы. Гостиница "Украина" была последней из сталинских высоток и состоит из трех корпусов: центральный из 34 этажей, его высота составляет 206 метров (включая 73-метровый шпиль), а в боковых корпусах дома находятся 250 квартир.

В пятом выпуске цикла о московских исторических отелях москвоведы посетят еще одну знаменитую сталинскую высотку. Гостиница "Ленинградская" открыла свои двери в 1953 году.

Экскурсии будут появляться на страницах LIFE в соцсетях, а также на медиаплатформе москвастобой.рф раз в неделю.