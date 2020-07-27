В США заявили о планах проводить 65 млн тестов на коронавирус в месяц

С сентября в США появится возможность проводить около 65 миллионов тестов на коронавирус в месяц. С таким заявлением в эфире CNN выступил помощник министра здравоохранения и социальных служб Бретт Джируар.

По его словам, американские власти стремятся к тому, чтобы делать все больше тестов. "В августе у нас будет доступно около 50 миллионов тестов, а в сентябре - 65 миллионов", - цитирует ТАСС Джируара. Кроме того, администрация США пытается сократить период времени, необходимого для получения результатов.

Джируар отметил, что в США проведено уже "около 54 миллионов тестов", а ежедневно делается около 770 тысяч. Специалист подчеркнул, что данный показатель с начала пандемии вырос во много раз.

По последним данным, в Соединенных Штатах зафиксировано более 4,22 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались около 147 тысяч человек.