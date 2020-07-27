Лондон развернул новый фронт кампании против лишнего веса граждан. Отныне фастфуд и прочую пищу, которая "помогает" стремительно набрать килограммы, можно рекламировать по ТВ и онлайн только после девяти вечера. В Англии запретят акции из разряда "купи один, получи второй бесплатно", если речь идет о продуктах с высоким содержанием жира, сахара или соли. А в точках общепита, где сотрудников больше 250 человек, в меню напротив названия блюд появится число содержащихся в них калорий.

Авторы инициативы заявили: ожирение значительно увеличивает риск осложнений при заболевании COVID-19, поэтому Альбиону, где вспышка коронавируса стала одной из самых сильных в Европе, пора пересмотреть свой рацион.

Как пишут британские СМИ, Лондон давно говорит об "общенациональном похудении", но финальным толчком мог стать опыт премьера страны Бориса Джонсона, который сам тяжело перенес коронавирус. По статистике, около 8 процентов критически больных британцев c COVID-19 страдают от ожирения.