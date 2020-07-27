В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 8 700 человек

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно возрастает. И эта тенденция сохранятся с начала мая.

По данным Минобороны на 27 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 64 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, начиная за последние четыре месяца в армии и на флоте превысило 8 тысяч 700 человек. Кроме того, более 28 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день чуть более тысячи ста военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. 851 пациент лежит в военных госпиталях. Восемнадцать изолированы по месту службы. Четырнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 236 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. Они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных представителей Вооруженных сил заболевание коронавирусом проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем 2 830 пациентам, почти полсотни из которых - гражданские.