ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру

На вопрос о своем отношении к лидеру белорусского государства - Александру Лукашенко - большинство россиян дают положительный ответ. Об этом можно судить, констатирует БЕЛТА, по данным опубликованного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу авторитетного научного центра, отношение к президенту РБ соответствует отношению к стране, полагает агентство. Каждый второй россиянин (52%) положительно относится к главе белорусского государства, хотя треть (35%) сообщает о своем безразличном отношении, и лишь 9% высказали в ходе опроса негативное отношение.

Что касается эмоций, которые испытывает население РФ к лидеру соседнего государства, то они, судя по данным ВЦИОМ, чаще позитивные: уважение (34%, с 2017 года доля испытывающих это чувство стабильна), симпатия (18%), доверие (14%). Правда, доля негативных чувств также присутствует в отношении россиян, однако она, подтверждают исследования, незначительна: часть опрошенных обозначили недоверие (7%, минус 5 процентных пунктов с 2017 года).

Преимущественно положительные или нейтральные и оценки нынешних отношений между Россией и Беларусью, фиксирует агентство. Отношения нормальными, спокойными называют 27% россиян. А по мнению 15% россиян, эти отношения можно охарактеризовать как дружественные, еще 17% назвали бы их хорошими, добрососедскими. В негативном спектре актуальные отношения между странами видят только 6% россиян.

Инициативный всероссийский опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, был проведен 21 июля. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.