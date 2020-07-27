Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса

Как установили медики, этот вирус способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Спустя всего несколько дней после обнаружения инфицированных врачи были вынуждены подключить двух из четырех пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что до вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались более трех месяцев. В минздраве появление новых заболевших связывают со въездом в страну нелегальных мигрантов. Также допускается, что вирус мог мутировать в одной из больниц города, где находятся пациенты с COVID-19.

В связи со вспышкой коронавируса Дананг и его окрестности заблокированы, в городе запрещено собираться в группы более 30 человек, запрещены массовые мероприятия, соревнования, вновь обязали носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Туристов, которые хотели отдохнуть в Дананге в июле-августе, власти Вьетнама теперь перенаправляют в другие курортные зоны.