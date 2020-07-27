Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года

Самый жаркий период года наступает на территории континентальной России. Этот период, согласно истории метеонаблюдения, рубеж июля-августа, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал один из самых популярных метеорологов страны, к 20 июля прогревается не только воздух, но даже нижние слои почвы. "И тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы", - сказал он. По данным Вильфанда, самый теплый период в году наступает повсеместно - как на европейской, так и на азиатской части России. Впрочем, для прибрежных городов, не важно Владивосток, Сочи или Анапа, самый теплый месяц - август, поскольку море отдает очень мало энергии от солнца и слой, который должен прогреться в море, больше. А в столичном регионе в этом году напротив на рубеже июля и августа начнется похолодание, поэтому самым теплым этот период времени назвать будет сложно: воздух остынет днем до +20, ночью около +14 и дожди продолжатся.