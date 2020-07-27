Вильфанд предупредил об "опасном солнце" в ряде регионов России

В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях, а также в Забайкалье и Приморье индекс излучения достигнет семи единиц, а в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев - восьми-девяти. Вильфанд призвал не находиться долго на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи. По его словам, при таких индексах поражения на коже возникают очень быстро, пишет ТАСС.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз.