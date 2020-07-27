Врач назвал симптомы грибкового поражения пищевода

В последнее время пациенты все чаще сталкиваются с поражением пищевода, связанным с воздействием микроскопических дрожжеподобных грибов, то есть с кандидозным эзофагитом, спровоцированным грибами рода Candida.

Как объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев, человек может наблюдать белый налет на слизистых оболочках рта. Это кандидоз ротовой полости. Похожие процессы могут возникать и в других органах - в пищеводе, толстой кишке и так далее.

Кандидозный эзофагит часто проявляется симптомами, которые встречаются при болезнях пищеварительного тракта.

А именно: появлением боли при глотании, затруднением глотания, образованием "комка в горле", тошнотой, расстройством стула, сниженным аппетитом и незапланированным похудением.

Профилактика заболевания заключается в правильном питании и здоровом образе жизни, отметил врач.