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27.07.2020 15:59
Рубрика: Общество

Археологи нашли свидетельства вторжения Польши в Галицкую Русь

Текст: Денис Передельский
Фото: Sanok Historical Museum Фото: Sanok Historical Museum
Фото: Sanok Historical Museum

Польские археологи при проведении полевых работ на Белой горе возле города Санок обнаружили несколько сотен наконечников стрел. По их мнению, это является свидетельством нападения армии Казимира Великого в 1340 году на земли, принадлежавшие Галицкой Руси.

Об открытии сообщает Nauka w Polsce. Оно было сделано при обследовании древней крепости, которая расположена на горе под названием Бяла-Гура. Город Санок входит в Подкарпатское воеводство, а с 1434 по 1772 годы он был центром русского воеводства Польского королевства.

Фото: Hilda Rios / EFE
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Летописи гласят, что именно в этих местах произошло вторжение в Галицкую Русь 20-тысячного войска Казимира III Великого, в результате чего данная территория была включена в состав Польши. Произошло это в 1340 году. Однако ранее масштабные раскопки здесь не проводились, поэтому не было археологических свидетельств того вторжения.

"Мы пригласили к работе представителей Галицкой историко-исследовательской ассоциации, - говорит руководитель проекта доктор Петр Котович из Исторического музея в Саноке. - Результаты превзошли самые смелые наши ожидания. В течение нескольких сезонов в поселении и вокруг него мы обнаружили более 200 наконечников обычных стрел и стрел, которые использовались для стрельбы из арбалета".

По его мнению, это свидетельствует о том, что здесь произошло крупное сражение. Оставалось только выяснить, кто и с кем воевал. До сих пор считалось, что крепость в Саноке была заложена королевой Боной, женой Сигизмунда I Старого, только в XVI веке. Однако новое исследование доказало, что эта крепость датируется серединой XIV века. Именно тогда  данная территория была захвачена польским королем Казимиром Великим. Он решился на вторжение после гибели Болеслава-Юрия II, последнего князя Галицкой Руси.

Фото: iStock
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"Кажется, что обнаруженные нами наконечники стрел и арбалетных выстрелов являются свидетельством битвы между русинами и поляками, - говорит Петр Котович. - Анализ рассеянности этих наконечников показывает, что большинство стрел было выпущено из одного места рядом с крепостью. Мы не нашли много точек для стрельбы".

Анализ также показал, что атака основных сил шла с юга. Археологи раскопали несколько крепостных сооружений, сильно поврежденных огнем. Вероятно, крепость значительно пострадала при осаде.

К слову, она была небольшой, ее внутренняя площадь составляла всего несколько сотен квадратных метров. Крепость была защищена сухим рвом. Судя по всему, она исполняла роль сторожевого пункта на торговом пути, ведущем с севера на юг, к границе с Венгрией.

Летописи свидетельствуют о том, что армия Казимира Великого захватила несколько замков в 1340 году. Увы, их названия нигде не упоминаются. Открытие археологов показывает, что одной из захваченных крепостей могла быть крепость в Саноке. Кстати, армии Казимира потребовалось четыре года для того, чтобы присоединить к польскому королевству Галицкую Русь, которую также называли Червонной Русью.

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