Вышел тизер российского реалити-шоу с призом один миллион евро

"Помощник депутата, журналист и модель из Москвы, бухгалтер из Белгорода, повар из Магадана, сисадмин из Воронежа, ресторатор из Пятигорска, предприниматель из Якутска, бизнесмен из Санкт-Петербурга, ветеринар из Алтайского края, боец ММА из Краснодара, гаишник из Архангельска, сантехник из Чебоксар, фотограф из Тулы, а также суперзвезды российского кино Алексей Чадов и Александра Бортич в роли самих себя. Все они претендуют на главный приз - один миллион евро, который будет поделен между участниками, сумевшими дойти до самого конца", - следует из описания нового проекта канала ТНТ и видеосервиса Premier.

Новый приключенческий сериал с названием "Игра на выживание", которое использовалось в кино множество раз, расскажет об участниках реалити-шоу, оказавшихся втянутыми в смертельно опасную авантюру. На кону самый крупный денежный приз в истории российского телевидения - миллион евро. Стоит пояснить, что на нашем телевидении отродясь не было и вряд ли планируется шоу с таким денежным призом, но ничто не способно остановить фантазию сценаристов, если они решили представить миру триллер. Ведущим реалити-шоу "Выживший" будет Игорь Верник. Хоть в этом создатели сериала придерживаются правды жизни: Верник - действительно телезвезда. И свою программу он ведет на канале "Культура".

Однако, судя по тизеру, который эксклюзивно представляет "РГ", и сильной продюсерской команде сериала - а это Валерий Федорович, Евгений Никишов, Нелли Яралова, Леонард Блаватник, Мария Шухнина и Юрий Сапронов - проект обещает быть захватывающим. На канале рассказывают его сюжетную канву. Для участников шоу все блага цивилизации остались в нескольких часах лета, вокруг потрясающие пейзажи: горы Западного Саяна, непроходимые леса, заброшенные постройки времен СССР и "Каньон мертвецов", где участников реалити-шоу приветствует их ведущий.

Для начала 16 претендентов делятся на две команды. Первая восьмерка заселяется в заброшенную ГЭС, а вторая - на старую мельницу. Пока все под контролем: вокруг большая команда телевизионщиков, ежедневно работающая над производством шоу, улыбчивый ведущий, а главное, десятки камер, позволяющие внимательно следить за всем происходящим. Даже если с одним из участников случится неприятность, он всегда сможет остановить шоу и выйти из проекта.

Первое испытание - эстафета, в которой предстоит добыть огонь, чтобы не замерзнуть в условиях холодной таежной ночи. Но внезапно ситуация кардинально меняется.

"Если бы они знали, что ждет их впереди, то, будучи в здравом уме, ни за что не стали бы участвовать в шоу "Выживший". Чтобы приключения в тайге не закончились для каждого из них трагедией, участникам проекта придется забыть о личной выгоде, огромной сумме денег, объединиться, пройти "Игру на выживание" и вернуться домой", - говорится в релизе.

Остается подождать выхода сериала. Судя по всему, это случится либо в конце этого года, либо уже в следующем. Пока же можно пересмотреть фильм "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.