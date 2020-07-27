Новости

Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге 18:48
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим 18:46
Лидер группы Little Big извинился перед израильтянкой Барзилай 18:46
Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 18:46
Следователи в Сальске выяснили причину похищения младенца из роддома 18:45
Компания Toyota просит поставщиков о скидках. Это исключительная мера 18:42
Вышел тизер российского реалити-шоу с призом один миллион евро 18:35
Звезды "Авторадио" дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии 18:34
Представлен eBussy: стиль "Буханки", руль по центру и никаких выбросов 18:30
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен 18:21
Молния попала в прохожих в столичном районе Солнцево 18:20
Мошенник обманул пенсионера, продававшего золотые часы 18:20
УАЗ приостановил конвейер вслед за АвтоВАЗом 18:18
В Симферополе пациент нанес удар ножом врачу скорой помощи 18:08
Житель Псковской области спас свои деньги благодаря рассеянности 18:08
Киану Ривз может встретиться с Иисусом Христом в сиквеле "Константина" 18:04
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление нового типа коронавируса 18:02
Археологи назвали пищу петербургских бедняков, ставшую деликатесом 18:02
Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировки после смерти отца 17:48
В Петербурге задержали серийного грабителя в медицинской маске 17:46
Швед и норвежка сыграли свадьбу на закрытой из-за коронавируса границе 17:46
От 600 до 850 человек эвакуировали из-за пожара в СИЗО в Москве 17:36
В Петербурге отчим изнасиловал и задушил падчерицу 17:34
На Кубе увеличилось число случаев COVID-19 17:32
Видео: Александр Друзь в сериале "Друзья" 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 18:35
Рубрика: Культура

Вышел тизер российского реалити-шоу с призом один миллион евро

Текст: Сусанна Альперина

"Помощник депутата, журналист и модель из Москвы, бухгалтер из Белгорода, повар из Магадана, сисадмин из Воронежа, ресторатор из Пятигорска, предприниматель из Якутска, бизнесмен из Санкт-Петербурга, ветеринар из Алтайского края, боец ММА из Краснодара, гаишник из Архангельска, сантехник из Чебоксар, фотограф из Тулы, а также суперзвезды российского кино Алексей Чадов и Александра Бортич в роли самих себя. Все они претендуют на главный приз - один миллион евро, который будет поделен между участниками, сумевшими дойти до самого конца", - следует из описания нового проекта канала ТНТ и видеосервиса Premier.

Фото: youtube.com/ Andrew Chaushesku
Видео: Александр Друзь в сериале "Друзья"

Новый приключенческий сериал с названием "Игра на выживание", которое использовалось в кино множество раз, расскажет об участниках реалити-шоу, оказавшихся втянутыми в смертельно опасную авантюру. На кону самый крупный денежный приз в истории российского телевидения - миллион евро. Стоит пояснить, что на нашем телевидении отродясь не было и вряд ли планируется шоу с таким денежным призом, но ничто не способно остановить фантазию сценаристов, если они решили представить миру триллер. Ведущим реалити-шоу "Выживший" будет Игорь Верник. Хоть в этом создатели сериала придерживаются правды жизни: Верник - действительно телезвезда. И свою программу он ведет на канале "Культура".

Однако, судя по тизеру, который эксклюзивно представляет "РГ", и сильной продюсерской команде сериала - а это Валерий Федорович, Евгений Никишов, Нелли Яралова, Леонард Блаватник, Мария Шухнина и Юрий Сапронов - проект обещает быть захватывающим. На канале рассказывают его сюжетную канву. Для участников шоу все блага цивилизации остались в нескольких часах лета, вокруг потрясающие пейзажи: горы Западного Саяна, непроходимые леса, заброшенные постройки времен СССР и "Каньон мертвецов", где участников реалити-шоу приветствует их ведущий.

Для начала 16 претендентов делятся на две команды. Первая восьмерка заселяется в заброшенную ГЭС, а вторая - на старую мельницу. Пока все под контролем: вокруг большая команда телевизионщиков, ежедневно работающая над производством шоу, улыбчивый ведущий, а главное, десятки камер, позволяющие внимательно следить за всем происходящим. Даже если с одним из участников случится неприятность, он всегда сможет остановить шоу и выйти из проекта.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики"

Первое испытание - эстафета, в которой предстоит добыть огонь, чтобы не замерзнуть в условиях холодной таежной ночи. Но внезапно ситуация кардинально меняется.

"Если бы они знали, что ждет их впереди, то, будучи в здравом уме, ни за что не стали бы участвовать в шоу "Выживший". Чтобы приключения в тайге не закончились для каждого из них трагедией, участникам проекта придется забыть о личной выгоде, огромной сумме денег, объединиться, пройти "Игру на выживание" и вернуться домой", - говорится в релизе.

Остается подождать выхода сериала. Судя по всему, это случится либо в конце этого года, либо уже в следующем. Пока же можно пересмотреть фильм "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Песков оценил ситуацию в Хабаровском крае
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
В ГД внесены поправки о сборе подписей в поддержку кандидатов в губернаторы
Вильфанд: Наступает самая жаркая пятидневка года
Новая статья о налоговом мошенничестве может появиться в УК РФ
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля