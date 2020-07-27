Крупнейший самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности моря

Китайский гидросамолет AG600, являющийся самым крупным в мире, совершил свой первый взлет с морской поверхности. Испытания прошли в Желтом море у берега города Циндао провинции Шаньдун.

Разработка AG600 началась во второй половине 2000-х годов. С 2018 года он проходит "водные" испытания.

По сообщению CGTN, самолет выполнил взлет с морской глади и приземлился на наземном аэродроме, пробыв в воздухе 31 минуту. До сих пор AG600 взлетал в пресноводном водохранилище на реке Чжанхэ провинции Хубэй.

Морские испытания позволили проверить не только взлет с поверхности воды и посадку на нее, причем, при разном состоянии моря, но и оценить воздействие агрессивной морской среды на узлы и агрегаты "амфибии".

Крупнейший в мире гидросамолет (его длина - 37 метров, размах крыла - 38,8 метра) планируют запустить в серийное производство в 2022 году. Он способен преодолеть расстояние до пяти тысяч километров на скорости до 570 километров в час и находиться в воздухе около 12 часов.

AG600 может набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду и использоваться при пожаротушениях. Также его планируется задействовать для доставки военных на острова.

Сначала будет произведено 17 воздушных амфибий.