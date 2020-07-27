За сутки в России подтверждено 5635 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва 694
- Свердловская область 252
- Нижегородская область 188
- Ханты-Мансийский АО 188
- Санкт-Петербург 172
- Иркутская область 165
- Красноярский край 162
- Мурманская область 158
- Московская область 139
- Ростовская область 135
- Алтайский край 134
- Челябинская область 128
- Ямало-Ненецкий АО 123
- Хабаровский край 118
- Омская область 114
- Оренбургская область 111
- Приморский край 109
- Новосибирская область 104
- Ульяновская область 102
- Краснодарский край 96
- Саратовская область 95
- Тюменская область 95
- Ставропольский край 92
- Воронежская область 89
- Волгоградская область 89
- Пермский край 76
- Архангельская область 69
- Кемеровская область 67
- Кировская область 59
- Сахалинская область 59
- Томская область 54
- Республика Коми 44
- Республика Саха (Якутия) 44
- Ярославская область 42
- Ленинградская область 41
- Республика Дагестан 41
- Белгородская область 39
- Чувашская Республика 38
- Пензенская область 38
- Тамбовская область 37
- Самарская область 37
- Псковская область 36
- Республика Адыгея 36
- Республика Башкортостан 36
- Курганская область 36
- Тульская область 33
- Республика Татарстан 33
- Астраханская область 32
- Республика Мордовия 32
- Республика Бурятия 32
- Республика Тыва 32
- Амурская область 32
- Орловская область 30
- Камчатский край 30
- Курская область 29
- Владимирская область 28
- Рязанская область 28
- Ивановская область 27
- Тверская область 27
- Республика Ингушетия 27
- Республика Крым 27
- Вологодская область 26
- Удмуртская Республика 25
- Республика Алтай 25
- Брянская область 24
- Республика Марий Эл 22
- Калужская область 21
- Республика Хакасия 20
- Магаданская область 20
- Республика Карелия 19
- Карачаево-Черкесская Республика 19
- Костромская область 18
- Смоленская область 18
- Республика Северная Осетия 18
- Новгородская область 16
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Калининградская область 15
- Республика Калмыкия 15
- Забайкальский край 12
- Липецкая область 11
- Чеченская Республика 10
- Еврейская АО 3
- Чукотский АО 1
- г. Севастополь 1
В Российской Федерации зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ 0%
- Московская область, Липецкая область 0,2%
- г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3%
- Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ивановская область, Тульская область 0,4%
- Республика Тыва, Орловская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика 0,5%
За сутки подтверждено 85 летальных случаев:
- Владимирская область 1
- Ивановская область 3
- Московская область 9
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 13
- Вологодская область 1
- Мурманская область 2
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 10
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 3
- Республика Татарстан 1
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский АО 4
- Республика Тыва 2
- Иркутская область 4
- Новосибирская область 6
- Хабаровский край 1
За весь период в России умерли 13 354 человека
За сутки выписано из стационаров 3 079 выздоровевших:
- Белгородская область 9
- Брянская область 20
- Владимирская область 2
- Воронежская область 12
- Ивановская область 3
- Калужская область 9
- Костромская область 3
- Курская область 1
- Московская область 304
- Рязанская область 4
- Смоленская область 44
- Тамбовская область 7
- Тульская область 35
- Ярославская область 8
- Москва 264
- Республика Коми 5
- Архангельская область 14
- Вологодская область 16
- Мурманская область 42
- Санкт-Петербург 75
- Республика Адыгея 9
- Республика Калмыкия 87
- Краснодарский край 23
- Астраханская область 6
- Волгоградская область 9
- Ростовская область 64
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 58
- Республика Ингушетия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Карачаево-Черкесская Республика 72
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 30
- Республика Башкортостан 31
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 33
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 17
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 13
- Кировская область 2
- Нижегородская область 42
- Оренбургская область 23
- Пензенская область 3
- Самарская область 19
- Саратовская область 20
- Ульяновская область 8
- Курганская область 31
- Свердловская область 144
- Тюменская область 33
- Ханты-Мансийский АО 128
- Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- Челябинская область 3
- Республика Алтай 17
- Республика Тыва 68
- Республика Хакасия 12
- Алтайский край 100
- Красноярский край 188
- Иркутская область 80
- Кемеровская область 47
- Новосибирская область 58
- Омская область 3
- Томская область 65
- Республика Бурятия 33
- Республика Саха (Якутия) 21
- Забайкальский край 5
- Камчатский край 102
- Приморский край 91
- Амурская область 32
- Магаданская область 10
- Хабаровский край 145
- Сахалинская область 34
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано из стационаров России 603 329 человек