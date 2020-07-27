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27.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5635 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5635 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам:

  1. Москва 694
  2. Свердловская область 252
  3. Нижегородская область 188
  4. Ханты-Мансийский АО 188
  5. Санкт-Петербург 172
  6. Иркутская область 165
  7. Красноярский край 162
  8. Мурманская область 158
  9. Московская область 139
  10. Ростовская область 135
  11. Алтайский край 134
  12. Челябинская область 128
  13. Ямало-Ненецкий АО 123
  14. Хабаровский край 118
  15. Омская область 114
  16. Оренбургская область 111
  17. Приморский край 109
  18. Новосибирская область 104
  19. Ульяновская область 102
  20. Краснодарский край 96
  21. Саратовская область 95
  22. Тюменская область 95
  23. Ставропольский край 92
  24. Воронежская область 89
  25. Волгоградская область 89
  26. Пермский край 76
  27. Архангельская область 69
  28. Кемеровская область 67
  29. Кировская область 59
  30. Сахалинская область 59
  31. Томская область 54
  32. Республика Коми 44
  33. Республика Саха (Якутия) 44
  34. Ярославская область 42
  35. Ленинградская область 41
  36. Республика Дагестан 41
  37. Белгородская область 39
  38. Чувашская Республика 38
  39. Пензенская область 38
  40. Тамбовская область 37
  41. Самарская область 37
  42. Псковская область 36
  43. Республика Адыгея 36
  44. Республика Башкортостан 36
  45. Курганская область 36
  46. Тульская область 33
  47. Республика Татарстан 33
  48. Астраханская область 32
  49. Республика Мордовия 32
  50. Республика Бурятия 32
  51. Республика Тыва 32
  52. Амурская область 32
  53. Орловская область 30
  54. Камчатский край 30
  55. Курская область 29
  56. Владимирская область 28
  57. Рязанская область 28
  58. Ивановская область 27
  59. Тверская область 27
  60. Республика Ингушетия 27
  61. Республика Крым 27
  62. Вологодская область 26
  63. Удмуртская Республика 25
  64. Республика Алтай 25
  65. Брянская область 24
  66. Республика Марий Эл 22
  67. Калужская область 21
  68. Республика Хакасия 20
  69. Магаданская область 20
  70. Республика Карелия 19
  71. Карачаево-Черкесская Республика 19
  72. Костромская область 18
  73. Смоленская область 18
  74. Республика Северная Осетия 18
  75. Новгородская область 16
  76. Кабардино-Балкарская Республика 16
  77. Калининградская область 15
  78. Республика Калмыкия 15
  79. Забайкальский край 12
  80. Липецкая область 11
  81. Чеченская Республика 10
  82. Еврейская АО 3
  83. Чукотский АО 1
  84. г. Севастополь 1
В Российской Федерации зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Ненецкий автономный округ 0%
  2. Московская область, Липецкая область 0,2%
  3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3%
  4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ивановская область, Тульская область 0,4%
  5. Республика Тыва, Орловская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика 0,5%

За сутки подтверждено 85 летальных случаев:

  1. Владимирская область 1
  2. Ивановская область 3
  3. Московская область 9
  4. Тверская область 2
  5. Тульская область 3
  6. Москва 13
  7. Вологодская область 1
  8. Мурманская область 2
  9. Псковская область 1
  10. Санкт-Петербург 10
  11. Краснодарский край 1
  12. Астраханская область 1
  13. Волгоградская область 1
  14. Ростовская область 2
  15. Республика Дагестан 3
  16. Республика Татарстан 1
  17. Пермский край 2
  18. Кировская область 2
  19. Нижегородская область 3
  20. Пензенская область 1
  21. Самарская область 1
  22. Ульяновская область 1
  23. Свердловская область 4
  24. Ханты-Мансийский АО 4
  25. Республика Тыва 2
  26. Иркутская область 4
  27. Новосибирская область 6
  28. Хабаровский край 1
За весь период в России умерли 13 354 человека

За сутки выписано из стационаров 3 079 выздоровевших:

  1. Белгородская область 9
  2. Брянская область 20
  3. Владимирская область 2
  4. Воронежская область 12
  5. Ивановская область 3
  6. Калужская область 9
  7. Костромская область 3
  8. Курская область 1
  9. Московская область 304
  10. Рязанская область 4
  11. Смоленская область 44
  12. Тамбовская область 7
  13. Тульская область 35
  14. Ярославская область 8
  15. Москва 264
  16. Республика Коми 5
  17. Архангельская область 14
  18. Вологодская область 16
  19. Мурманская область 42
  20. Санкт-Петербург 75
  21. Республика Адыгея 9
  22. Республика Калмыкия 87
  23. Краснодарский край 23
  24. Астраханская область 6
  25. Волгоградская область 9
  26. Ростовская область 64
  27. Севастополь 2
  28. Республика Дагестан 58
  29. Республика Ингушетия 3
  30. Кабардино-Балкарская Республика 22
  31. Карачаево-Черкесская Республика 72
  32. Республика Северная Осетия - Алания 3
  33. Чеченская Республика 7
  34. Ставропольский край 30
  35. Республика Башкортостан 31
  36. Республика Марий Эл 1
  37. Республика Мордовия 33
  38. Республика Татарстан 2
  39. Удмуртская Республика 17
  40. Республика Чувашия 27
  41. Пермский край 13
  42. Кировская область 2
  43. Нижегородская область 42
  44. Оренбургская область 23
  45. Пензенская область 3
  46. Самарская область 19
  47. Саратовская область 20
  48. Ульяновская область 8
  49. Курганская область 31
  50. Свердловская область 144
  51. Тюменская область 33
  52. Ханты-Мансийский АО 128
  53. Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  54. Челябинская область 3
  55. Республика Алтай 17
  56. Республика Тыва 68
  57. Республика Хакасия 12
  58. Алтайский край 100
  59. Красноярский край 188
  60. Иркутская область 80
  61. Кемеровская область 47
  62. Новосибирская область 58
  63. Омская область 3
  64. Томская область 65
  65. Республика Бурятия 33
  66. Республика Саха (Якутия) 21
  67. Забайкальский край 5
  68. Камчатский край 102
  69. Приморский край 91
  70. Амурская область 32
  71. Магаданская область 10
  72. Хабаровский край 145
  73. Сахалинская область 34
  74. Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано из стационаров России 603 329 человек
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