За сутки в России подтверждено 5635 случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.



Распределение по субъектам: Москва 694 Свердловская область 252 Нижегородская область 188 Ханты-Мансийский АО 188 Санкт-Петербург 172 Иркутская область 165 Красноярский край 162 Мурманская область 158 Московская область 139 Ростовская область 135 Алтайский край 134 Челябинская область 128 Ямало-Ненецкий АО 123 Хабаровский край 118 Омская область 114 Оренбургская область 111 Приморский край 109 Новосибирская область 104 Ульяновская область 102 Краснодарский край 96 Саратовская область 95 Тюменская область 95 Ставропольский край 92 Воронежская область 89 Волгоградская область 89 Пермский край 76 Архангельская область 69 Кемеровская область 67 Кировская область 59 Сахалинская область 59 Томская область 54 Республика Коми 44 Республика Саха (Якутия) 44 Ярославская область 42 Ленинградская область 41 Республика Дагестан 41 Белгородская область 39 Чувашская Республика 38 Пензенская область 38 Тамбовская область 37 Самарская область 37 Псковская область 36 Республика Адыгея 36 Республика Башкортостан 36 Курганская область 36 Тульская область 33 Республика Татарстан 33 Астраханская область 32 Республика Мордовия 32 Республика Бурятия 32 Республика Тыва 32 Амурская область 32 Орловская область 30 Камчатский край 30 Курская область 29 Владимирская область 28 Рязанская область 28 Ивановская область 27 Тверская область 27 Республика Ингушетия 27 Республика Крым 27 Вологодская область 26 Удмуртская Республика 25 Республика Алтай 25 Брянская область 24 Республика Марий Эл 22 Калужская область 21 Республика Хакасия 20 Магаданская область 20 Республика Карелия 19 Карачаево-Черкесская Республика 19 Костромская область 18 Смоленская область 18 Республика Северная Осетия 18 Новгородская область 16 Кабардино-Балкарская Республика 16 Калининградская область 15 Республика Калмыкия 15 Забайкальский край 12 Липецкая область 11 Чеченская Республика 10 Еврейская АО 3 Чукотский АО 1 г. Севастополь 1 В Российской Федерации зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0% Московская область, Липецкая область 0,2% г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3% Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ивановская область, Тульская область 0,4% Республика Тыва, Орловская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика 0,5% За сутки подтверждено 85 летальных случаев: Владимирская область 1 Ивановская область 3 Московская область 9 Тверская область 2 Тульская область 3 Москва 13 Вологодская область 1 Мурманская область 2 Псковская область 1 Санкт-Петербург 10 Краснодарский край 1 Астраханская область 1 Волгоградская область 1 Ростовская область 2 Республика Дагестан 3 Республика Татарстан 1 Пермский край 2 Кировская область 2 Нижегородская область 3 Пензенская область 1 Самарская область 1 Ульяновская область 1 Свердловская область 4 Ханты-Мансийский АО 4 Республика Тыва 2 Иркутская область 4 Новосибирская область 6 Хабаровский край 1 За весь период в России умерли 13 354 человека За сутки выписано из стационаров 3 079 выздоровевших: Белгородская область 9 Брянская область 20 Владимирская область 2 Воронежская область 12 Ивановская область 3 Калужская область 9 Костромская область 3 Курская область 1 Московская область 304 Рязанская область 4 Смоленская область 44 Тамбовская область 7 Тульская область 35 Ярославская область 8 Москва 264 Республика Коми 5 Архангельская область 14 Вологодская область 16 Мурманская область 42 Санкт-Петербург 75 Республика Адыгея 9 Республика Калмыкия 87 Краснодарский край 23 Астраханская область 6 Волгоградская область 9 Ростовская область 64 Севастополь 2 Республика Дагестан 58 Республика Ингушетия 3 Кабардино-Балкарская Республика 22 Карачаево-Черкесская Республика 72 Республика Северная Осетия - Алания 3 Чеченская Республика 7 Ставропольский край 30 Республика Башкортостан 31 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 33 Республика Татарстан 2 Удмуртская Республика 17 Республика Чувашия 27 Пермский край 13 Кировская область 2 Нижегородская область 42 Оренбургская область 23 Пензенская область 3 Самарская область 19 Саратовская область 20 Ульяновская область 8 Курганская область 31 Свердловская область 144 Тюменская область 33 Ханты-Мансийский АО 128 Ямало-Ненецкий автономный округ 114 Челябинская область 3 Республика Алтай 17 Республика Тыва 68 Республика Хакасия 12 Алтайский край 100 Красноярский край 188 Иркутская область 80 Кемеровская область 47 Новосибирская область 58 Омская область 3 Томская область 65 Республика Бурятия 33 Республика Саха (Якутия) 21 Забайкальский край 5 Камчатский край 102 Приморский край 91 Амурская область 32 Магаданская область 10 Хабаровский край 145 Сахалинская область 34 Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии выписано из стационаров России 603 329 человек