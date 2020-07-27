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27.07.2020 19:14
Рубрика: Власть

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин ушел в отставку

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин покинул занимаемую должность по собственному желанию. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации. По сообщению ФАС, чиновник уволился в связи с переходом на другую работу.

Анатолий Голомолзин занимал это пост с 2004 года. В этот период при его непосредственном участии были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, а также были проведены реформы естественных монополий и тарифного регулирования.

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В 2006 года он возглавил штаб по проведению совместных антимонопольных расследований на рынках СНГ при Межгосударственном совете по антимонопольной политике. Кроме того, Голомолзин являлся сопредседателем ряда международных рабочих групп по вопросам антимонопольной политики, в том числе в таких сферах, как нефть и нефтепродукты, инфо-коммуникационные технологии.

В 2014 году он занял пост председателя Биржевого комитета, учрежденного Банком России, ФАС и Федеральной налоговой службой для развития биржевой торговли на внутреннем и внешнем рынке. С 2015 года Голомолзин возглавлял Методический совет ФАС России по тарифному регулированию.

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