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27.07.2020 18:34
Рубрика: Общество

Звезды "Авторадио" дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии

На базе Хмеймим в Сирии 26 июля прошел концерт популярных российских артистов, организованный "Авторадио" вместе с Министерством обороны РФ.

Он стал частью официальных праздничных мероприятий ко Дню ВМФ. Кроме российских военнослужащих, на концерте звезд "Авторадио" побывали представители дипломатических служб и министерств обороны РФ и САР, почетные гости из числа гражданских лиц, представители русской диаспоры.

Российские музыканты уже выступали в Сирии, но столь внушительный музыкальный десант на военной базе Хмеймим был представлен впервые. На сцену вышли Марина Хлебникова, Сергей Скачков, "Братья Грим", Дмитрий Нестеров, Сергей Беликов, группа "Story", "Мираж", ВИА "Здравствуй, песня". Вел концерт известный радио- и телеведущий Алексей Лысенков.

Общество СМИ и соцсети

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