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Рубрика: Экономика

30 июля - "Почему получить гектар в Арктике - это выгодно" - видеоинтервью Александра Крутикова

Минвостокразвития планирует запустить программу бесплатной раздачи земли в Арктической зоне по аналогии с "дальневосточным гектаром". Смотрите на сайте "Российской газеты" видеоинтервью заместителя Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кто и как сможет получить "арктический гектар", для чего можно будет использовать полученную землю, разрешено ли на ней будет строительство загородного дома или гостиницы, и какой прибыльный бизнес, возможно начать в Арктике, - на эти и другие вопросы ответит Александр Крутиков в беседе с обозревателем "РГ".

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