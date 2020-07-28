Минвостокразвития планирует запустить программу бесплатной раздачи земли в Арктической зоне по аналогии с "дальневосточным гектаром". Смотрите на сайте "Российской газеты" видеоинтервью заместителя Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Кто и как сможет получить "арктический гектар", для чего можно будет использовать полученную землю, разрешено ли на ней будет строительство загородного дома или гостиницы, и какой прибыльный бизнес, возможно начать в Арктике, - на эти и другие вопросы ответит Александр Крутиков в беседе с обозревателем "РГ".