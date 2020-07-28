Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом. В опубликованном на сайте президента республики распоряжении отмечается, что действие ограничений продлевается до 4 августа.

В документе указывается, что власти руководствовались решением координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19, заседание которого состоялось 27 июля. "Внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2-4 слова "28 июля" заменить словами "4 августа", - говорится в распоряжении.

Напомним, что ограничительные меры в Абхазии были введены еще 18 марта, когда правительство приняло решение о приостановке работы детских образовательных учреждений, вузов, а также спортивных секций. На данный момент общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 63 человека, из которых двое скончались. Ранее сообщалось, что за последние сутки у 72 граждан было проведено тестирование на коронавирусную инфекцию и у шести жителей был выявлен COVID-19.