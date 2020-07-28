Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших

Жертвы преступлений крайне редко обращаются к адвокатам, хотя правовая поддержка им необходима. Лишь 10 процентов обращений к защитнику по уголовным делам поступает от жертв преступлений.

При этом лишь в одном случае из ста адвокат в итоге принимает поручение на представление интересов потерпевших в суде.

Такие данные прозвучали на конференции "Совершенствование уголовной политики и повышение гарантий прав потерпевших", прошедшей в Совете Федерации. Конференция была организована Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Объясняя, почему потерпевшие так редко приходят к адвокатам, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сказал, что действующие нормативно-правовые акты не прописывают порядок и размер возмещения процессуальных издержек потерпевшего на оплату помощи адвоката.

Иными словами, жертва преступления должна заплатить адвокату из своего кармана. Теоретически эти деньги можно взыскать с преступника. Но суд может резко снизить размер компенсаций или вовсе отказать.

Как полагает Геннадий Шаров, целесообразно было бы установить правила и размер возмещения процессуальных издержек потерпевшего на оплату помощи адвоката в уголовном судопроизводстве, используя по аналогии критерии, размеры и условия такого возмещения, предусмотренные правилами оплаты труда адвоката в гражданском и административном судопроизводстве.

В свою очередь, член комиссии ФПА РФ по этике и стандартам Вахтанг Федоров заострил внимание на правах потерпевших при нарушении разумного срока судопроизводства.

По его мнению, необходимо уточнить положения УПК РФ в части возникновения процессуальных прав и возможностей у лица, которому причинен вред и которое фактически является потерпевшим, но формально не признан таковым. Допустим, погиб человек. Его близкие родственники являются потерпевшими. Однако пока следователь не вынесет соответствующее постановление, они формально посторонние. А значит, и возможности отслеживать ход дела и тем более как-то на него влиять у них сильно ограничены.

По мнению Вахтанга Федорова, необходимо поддержать распространение практики компенсации на случаи, когда нарушен разумный срок судопроизводства, в том числе применительно к потерпевшим. Он предложил создать формулу расчета такой компенсации.

Кстати, на днях Советом Федерации был одобрен закон, дающий жертвам преступлений право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не возбуждали дело.

Необходимо установить размер и правила возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой потерпевшим адвоката. Жертве преступления требуется квалифицированная юридическая помощь

Предусматривается, что разумный срок будет течь с момента подачи заявления о преступлении.

Если правоохранители будут долго отфутболивать пострадавшего человека, по надуманным предлогам отказывать в возбуждении уголовного дела, то государство впоследствии по решению суда заплатит гражданину компенсацию за волокиту.