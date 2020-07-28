В США пошел третий месяц беспрецедентных гражданских волнений на расовой почве, спровоцированных гибелью в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

В минувшие выходные в двух крупных городах на западном побережье США - Сиэтле и Портленде - власти официально объявили о "бунтах". В первом мегаполисе и столице штата Вашингтон правоохранители задержали 47 демонстрантов, от камней, пиротехники и лазерных указок которых пострадали почти 60 полицейских. Второй административный центр в штате Орегон в начале недели отметился поножовщиной среди протестующих. Несколько сотен человек устроили беспорядки у здания федерального суда, который стал эпицентром столкновений в городе. Полиция разгоняла толпу несколько часов.

Тем временем администрация США наращивает присутствие федеральных агентов в Портленде и еще нескольких крупных городах, куда их направляют для охраны зданий, принадлежащих федеральным властям, и снижения уровня криминала. Как протестующие, так и местные мэры-демократы резко критикуют федеральных правоохранителей за жесткое применение силы. Главы нескольких городов потребовали от конгресса США запретить Белому дому эти меры.

За прошедшие недели местные власти целого ряда американских штатов и городов так и не сумели взять под контроль стихийные выступления активистов движения "Черные жизни важны", массовые беспорядки и взрывной рост преступности.

Нападения на стражей закона, активистов и беспорядочные вспышки насилия происходят в эти дни по всей территории США. Так, только на минувших выходных машина протаранила толпу демонстрантов в городе Аврора (штат Колорадо), застрелили участника акции в Остине (штат Техас) и сожгли здание суда в Окленде (штат Калифорния).