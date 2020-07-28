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28.07.2020 04:30
Рубрика: В мире

Акула напала на женщину вблизи Острова Бэйли

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщина скончалась после нападения акулы у побережья на северо-востоке США. Информацию подтвердил морской патруль штата Мэн, специалисты которого начали расследование.

Фото: pixabay.com
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"Очевидцы сообщили, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн, когда на нее напала акула. Находившиеся поблизости каякеры вынесли пострадавшую на берег и вызвали спасателей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

До этого в штате Мэн был зафиксирован единичный случай нападения акулы на человека. Специалисты призвали жителей быть предельно осторожными, находясь в акватории у Острова Бэйли.

В мире В мире США Нападения акул на людей

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