Акула напала на женщину вблизи Острова Бэйли

Женщина скончалась после нападения акулы у побережья на северо-востоке США. Информацию подтвердил морской патруль штата Мэн, специалисты которого начали расследование.

"Очевидцы сообщили, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн, когда на нее напала акула. Находившиеся поблизости каякеры вынесли пострадавшую на берег и вызвали спасателей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

До этого в штате Мэн был зафиксирован единичный случай нападения акулы на человека. Специалисты призвали жителей быть предельно осторожными, находясь в акватории у Острова Бэйли.