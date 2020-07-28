На прошлой неделе завершилась очередная весенняя сессия Государственной Думы, за время которой мы рассмотрели 621 законопроект. Из них было принято 312 законов.

Это была одна из самых насыщенных событиями сессий в истории российского парламентаризма.

Во-первых, президент в своем послании Федеральному Собранию поставил новые цели по усилению адресной поддержки граждан и по решению демографических проблем в нашей стране, а также поднял вопрос о внесении изменений в Конституцию.

Во-вторых, мы столкнулись с невиданным для всего мира явлением - пандемией коронавируса, которая наложилась на мировой экономический кризис и поставила под удар нашу экономику и социальную сферу. Президент предложил, с одной стороны, принять комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и развертыванию широкомасштабной медицинской помощи, а с другой стороны, оказывать дополнительную поддержку людям и отраслям экономики, наиболее пострадавшим от пандемии. Государственная Дума обеспечила быстрое принятие соответствующих законодательных решений. Более того, по инициативе "Единой России" в законодательство были внесены такие изменения, как запрет на списание десятитысячных выплат на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, малого и среднего бизнеса.

Отмечу, что масштабная поддержка граждан, предприятий и организаций во время пандемии стала возможной благодаря накопленному нами резерву в виде Фонда национального благосостояния, против создания которого долгое время выступали представители оппозиции.

Для решения проблем людей, временно переведенных на удаленную работу в это непростое время, мы подготовили и приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. Они были разработаны нами с участием работодателей, профсоюзов и правительства. Прошедшее общероссийское обсуждение поправок показало большую заинтересованность общества в их принятии.

В сфере нашего внимания оставалась и тема лекарственного обеспечения граждан. Сейчас мы ожидаем от правительства положительного отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект, регулирующий рынок лекарств. Этот законопроект позволит избежать завышения цен на лекарственные препараты, решит многие проблемы российских фармпроизводителей.

Но, безусловно, важнейшим событием этого года стало принятие поправок в Конституцию Российской Федерации. С момента ее написания прошло почти 30 лет. И, по мнению подавляющего большинства общества, ее обновление действительно назрело. Прежде всего возникла необходимость наполнить реальным смыслом понятие социального государства. Поэтому в Основном Законе нашей страны были зафиксированы положения о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсии и пособия должны регулярно индексироваться.

Еще одна важная тема - защита семьи. Она тоже нашла свое закрепление в Конституции. Добавлю, что в весеннюю сессию Госдума приняла целый ряд законов, направленных на укрепление семейных ценностей и материальной базы семей с детьми. В частности, мы поддержали закон о воспитательной работе в школах.

Наконец, в Конституцию были внесены поправки, касающиеся защиты суверенитета России, обеспечения ее территориальной целостности, уважения к нашей истории и подвигам защитников Отечества. Очень символично, что эти поправки приняты в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Но на этом работа не заканчивается. В осеннюю сессию нам предстоит принять еще около ста законов в развитие новых конституционных норм.