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Овен

Вы будете сталкиваться с ситуациями, похожими на уже происходившие. Но не рассчитывайте на то, что сценарий повторится.

Телец

Вы будете полны сил и энтузиазма, но можете так и не найти для реализации достойной цели.

Близнецы

Будьте осторожны в ситуациях, когда от ваших действий зависит жизнь и благополучие других.

Рак

Вы будете браться то за одно дело, то за другое, причем интуитивно будете точно знать, в какой момент это лучше всего сделать.

Лев

Не взваливайте на себя проблемы окружающих, в конечном итоге каждый должен сам отвечать за свои поступки.

Дева

Не стоит пускать ситуацию на самотек, если есть вероятность получить неплохую выгоду.

Весы

Чем больше новых возможностей появится, тем выше вероятность, что вы не захотите ими воспользоваться.

Скорпион

Заранее просчитывайте каждый шаг, так будет проще избежать задержек и трудностей в делах, не терпящих отлагательства.

Стрелец

В новых несложных делах вам будет сопутствовать удача, но сейчас лучше не браться за большие предприятия.

Козерог

Вас могут мучить подозрения, которые вы не сможете быстро опровергнуть.

Водолей

Старайтесь смотреть на происходящее с позиций вечных ценностей, тогда вам будет проще разобраться в ситуации.

Рыбы

Важно удержать и сохранить то, что вы уже успели завоевать. При этом не соглашайтесь даже на выгодное сотрудничество.

Общество Ежедневник Гороскоп

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