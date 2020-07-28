Австралийские пожары привели к гибели или бегству 3 млрд животных

Почти три миллиарда животных погибли или были вынуждены сменить места обитания из-за масштабных пожаров в Австралии в 2019-2020 годах. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на исследование, проведенное несколькими австралийскими университетами.

По их мнению, это было одно из "самых страшных бедствий в мире в современной истории дикой природы". По данным ученых, кризис затронул 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек. Отмечается, что те, кто спасся от огня, оказались в тяжелом положении из-за нехватки пищи и угрозы хищников. Около 100 видов эндемичных растений и животных оказались под угрозой исчезновения.

Стоит отметить, что пожары в Австралии возникают каждый год в конце зимы, которая там приходится на июнь-август. Но в 2019 году они были особо масштабными. Огонь уничтожил растительность на площади 115 тысяч квадратных километров, что в три раза больше, чем, например, Нидерланды.

Предыдущее исследование последствий пожаров было опубликовано в конце января. Тогда число погибших животных эксперты оценили в один миллиард. Это ошеломило ученых и заставило задуматься о том, что ждет планету. По их мнению, если нынешние темпы разрушения биосферы сохранятся, то к 2050 году исчезнет до 37 процентов всех видов животных, к концу века уже половина.