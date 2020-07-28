Автопортрет Рембрандта поставил рекорд на торгах в Лондоне

Автопортрет кисти Рембрандта продали за 18,7 миллиона долларов (или 14,5 миллиона фунтов) на виртуальном аукционе Sotheby's, продолжающемся в Лондоне, за шедевр боролись шесть коллекционеров. Итоговая сумма стала рекордной для полотен художника.

Выставленная на торги картина была написана в 1632 году. Это один из трех автопортретов художника, которые находятся сегодня в частных коллекциях. Еще один важный момент - это тот редкий случай, когда Рембрандт изобразил себя в парадной одежде, на нем черная шляпа и белый воротник.

Первоначальная цена парадного портрета составляла 15-20 миллионов долларов. Но итоговая сумма побила предыдущий рекорд художника почти в два раза - в 2003 году еще один автопортрет мастера ушел с молотка за 6,9 миллиона фунтов, сообщает ТАСС.

Сейчас виртуальные торги под названием "От Рембрандта до Рихтера" продолжаются - на них представлено более 70 шедевров, охватывающих почти 500-летнюю историю искусства.