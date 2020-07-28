Бесплатное питание школьников поддержат из бюджета

К обеспечению школ горячим питанием готовы 58 регионов - 100% школ в них привели в порядок пищеблоки и столовые, сообщили в минпросвещения. Это было главное условие получения федерального финансирования.

Речь шла о том, что если хоть одна из школ не отвечает критериям, деньги региону не выделят. И все же в числе претендентов на получение федеральной субсидии сейчас рассматриваются не 58, а 57 субъектов, поскольку один из них не успел подать заявку. Минпросвещения их не называет до окончательного решения правительства. Однако в каждом из них с 1 сентября полноценное питание школьников, обучающихся с 1-го по 4-й класс, в этом году для родителей будет бесплатным, а большая часть затрат окупится за счет федерального бюджета.

Как пояснил замдиректора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса минпросвещения Андрей Родионов, в каждом регионе уже сложилась своя система организации горячего питания. Однако теперь они смогут рассчитывать на федеральную поддержку в этом вопросе. Общая сумма субсидии в 2020 году составит 16,2 млрд рублей, в 2021 году она увеличится до 40,4 млрд рублей, а в 2022-м - до 41,8 млрд рублей. Из получателей софинансирования не стали исключать регионы-доноры с профицитными бюджетами. Субсидию субъекты смогут получить на равных условиях, а ее размер будет определяться исходя из стоимости продуктовой корзины и количества в регионе младших школьников.

В качестве примера: стоимость одного и того же блюда из-за цен на продукты в регионах может отличаться в три раза. Порция в Саратовской области за 49,46 рубля в Чукотском автономном округе обойдется в 152,38 рубля. А если во всем Ненецком автономном округе всего 2780 детей будут учиться в этом году в начальной школе, то в Московской области - 403 209, а это в сотни раз больше.

Стоимость одного и того же блюда может отличаться от региона к региону в разы

Не запрещается использовать субсидию на что-то, кроме продуктов, пояснили в минпросвещения. "При расчете федеральной субсидии учитывается стоимость продуктов. Но это не значит, что ее можно потратить только на них", - говорит Родионов. По его словам, федеральные деньги выделяются на мероприятия по организации горячего питания, в числе которых может быть и зарплата поваров, и аренда помещения. При этом он подчеркнул, что субсидия в этом году может прийти с опозданием, поскольку только 15 июля определились регионы, которые ее получат.