Бой Олейника и Льюиса станет главным на турнире UFC 8 августа

Поединок между российским бойцом Алексеем Олейником и американцем Дерриком Льюисом станет главным событием турнира UFC, который пройдет в Лас-Вегасе 8 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата. Руководство UFC приняло такое решение после того, как россиянин отказался проводить бой в июне.

Олейник после победы в мае над бразильцем Фабрисио Вердумом занимает 11 место в рейтинге в тяжелом весе. Его соперник располагается на четвертой строчке. На счету 42-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья. 35-летний Льюис имеет 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Осенью 2018 года Льюис встречался с другим россиянином Александром Волковым и победил нокаутом.