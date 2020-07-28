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28.07.2020 13:35
Рубрика: Общество

Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях

Текст: Мария Агранович

Во вторник стали известны итоги второй волны Всероссийского конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0". Это совместный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта.

Фото: iStock
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636 студентов российских вузов, колледжей и техникумов лучше всех справились с заданиями от разных компаний и получили приглашение на практику или стажировку.

- Проект "Профстажировки 2.0" объединяет студентов, вузы, работодателей и привлекает молодых людей к решению практических задач, - отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, поздравляя победителей. - Такие проекты традиционно привлекают инициативных и талантливых молодых людей, которые готовы проявить свои знания и умения, поставить цель и добиться желаемого результата".

Глава Минобрнауки напомнил, что в этот непростой год его ведомство запустило специальную программу трудоустройства выпускников, которые хотят заниматься исследованиями.

- С 1 августа все подобные вакансии будут размещены на портале "Работа в России". Там же выпускники, желающие начать научную карьеру, смогут разместить свои резюме, - уточнил министр.

Уже более 109 тысяч студентов зарегистрировались на платформе профстажировки.рф.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По словам гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, вторая волна показала: проект стал востребованным инструментом дистанционного образования. Число победителей по сравнению с первым "заходом" увеличилось на 25 процентов.

- Некоторые студенты проявили необычайную активность: 12 ребят стали победителями сразу двух волн конкурса, а 8 участников второй волны решали по 2 кейса и тоже стали победителями, - прокомментировал Алексей Комиссаров.

Среди победителей студенты из 56 регионов страны. Они будут проходить практики и стажировки в 164 компаниях. Среди работодателей, по кейсам которых больше всего победителей Общероссийский народный фронт, "Группа ГАЗ", "Сахалин Энерджи", "Почта России" и ДОМ.РФ.

Общество Образование

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