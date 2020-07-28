Более девяти тонн кокаина изъято в Венесуэле на границе с Колумбией

Правоохранительные органы Венесуэлы изъяли свыше девяти тонн кокаина на границе с Колумбией. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Боливарианской республики Нестор Ревероль.

В муниципалитете Хесус Мария Семпрун в штате Сулия были ликвидированы два крупных лагеря с 25 лабораториями по производству наркотиков. Конфискованы 9173 килограмма кокаина и пасты на основе коки, уничтожено более 17 тонн химикатов, используемых при производстве наркотиков, пишет РИА Новости.

Министр отметил, что в операции принимали участие военные и представители Национального управления по борьбе с наркотиками.