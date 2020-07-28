Число обязательных проверок условий труда решено сократить

Организации, в которых не изменились условия труда и не произошло каких-либо ЧП с работниками, смогут автоматически продлевать срок действия декларации соответствия условий труда, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

"Предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения условий и организации труда на данном рабочем месте, - заявил глава Минтруда России Антон Котяков. - Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия, в том числе - относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. По нашим подсчетам, такое упрощение может затронуть до 35 процентов рабочих мест".

Эту инициативу Минтруда поддержали в Российской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений. Она направлена на снижение административной нагрузки на предприятия и была выдвинута в рамках проводимой "регуляторной гильотины". Для ее претворения в жизнь потребуется внести изменения в закон о специальной оценке условий труда.

Сейчас все организации обязаны каждые пять лет проводить обязательную специальную оценку условий труда, пояснили в пресс-службе Минтруда. Даже если за предыдущий период ничего в организации рабочего процесса не изменилось, и никаких нарушений выявлено не было.

При этом если будут выявлены нарушения правил охраны труда, изменятся его условия, произойдут несчастные случаи или у кого-то из работников будет выявлено профессиональное заболевание, обусловленное воздействием вредных факторов, внеплановая специальная оценка условий труда будет по-прежнему необходима, добавили в ведомстве.