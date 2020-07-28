Паллиативная помощь в стране будет развиваться, и ее, как и предусмотрено законом, смогут получить все нуждающиеся. 28 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала дорожную карту повышения качества и доступности паллиативной помощи по итогам экспертного обсуждения на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В начале заседания Татьяна Голикова рассказала о главных мерах, которые были предприняты, чтобы защитить во время эпидемии COVID-19 инвалидов, пожилых граждан и детей-сирот, которые живут в социальных учреждениях. С конца марта региональные отделения Фонда социального страхования перешли на обеспечение инвалидов техсредствами без их личного посещения фонда. "К тем, кто не имеет возможности написать заявление онлайн, выезжают сотрудники фонда или волонтеры и принимают бумажное заявление. Также можно отправить заявление по почте. По данным минтруда, 30 процентов заявок были поданы в электронном виде", - отметила вице-премьер.

С 9 апреля был введен и до сих пор продолжает действовать временный порядок продления и установления инвалидности - вся процедура также проводится дистанционно.

Большая работа была проведена по защите стационаров от вспышек коронавирусной инфекции: все учреждения полностью закрыли для внешних посещений, а персонал перевели на посменный двухнедельный режим работы. "Большую помощь оказали волонтеры, в частности фонд "Старость в радость", который координировал эту работу, помогал средствами защиты, при необходимости заменял своими людьми заболевший персонал", - рассказала Голикова. Кроме того, стариков, инвалидов и детей волонтеры и работники соцучреждений временно забирали по домам. В целом, благодаря слаженной работе, удалось избежать крупных вспышек COVID-19 в соцучреждениях.

О развитии паллиативной помощи в стране рассказала руководитель проекта ОНФ "Регион заботы", глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер. Одной из основных проблем остаются ограничения по назначению сильнодействующих обезболивающих - медики все еще боятся "связываться" с наркотиками. Необходимо как можно скорее исключить из законодательства возможность привлечения врачей к уголовной ответственности из-за утраты психотропных и наркотических лекарств.

"Есть важнейшая поправка, которую мы просим внести в проект постановления правительства, разработанный минздравом, но пока еще не внесенный в Госдуму, - сказала Анна Федермессер. - У нас в хосписе в Царицыно была история, когда медсестра забыла на постели пациента "Релиум", а когда пришла, его уже не было. С точки зрения законодательства это статья УК, утрата наркотического препарата". Бывают случаи, когда, например, разбиваются ампулы, когда пациент выпивает две таблетки вместо одной - и это тоже считается "утерей" препарата.

Федермессер напомнила о поручении президента: в закон должна быть внесена поправка, что в случае если лекарство было утрачено случайно и не было умышленного вывода в оборот (проще говоря - кражи), то это не должно приводить к уголовному преследованию медработника. Однако пока в существующем варианте документа такая утрата по-прежнему подпадает под статью УК, - подчеркнула эксперт.

Еще одна проблема - нужно расширить возможности расходования федеральной субсидии на закупку лечебного питания для детей: "Когда дети в паллиативе по сути из-за недоедания - это катастрофическая ситуация. Если нельзя этот вопрос решить в отношении всех категорий граждан, то, может, хотя бы для детей, проживающих в интернатах. Может, средства, выделяемые на препараты, можно на лечебное питание также пускать", - предложила Федермессер.

Если лекарство было утрачено случайно и не было умышленного вывода его в оборот, то есть кражи, - это не должно приводить к уголовному делу на врача

Еще одна инициатива - прописывать в медицинских документах, рецептах не только имя пациента, но и того, кто может получить лекарство, потому что зачастую оформить доверенность от паллиативного пациента невозможно. Эта идея, кстати, впервые озвучивалась год назад. Тогда, в частности, предлагалось использовать для контроля за спецрецептами и выдачей лекарств обычные фотоснимки на смартфоне.

"Многие пациенты не могут написать никакой доверенности на получение лекарства, выход у родственников один - фальсифицировать документ. Никакой нотариус такой доверенности не завизирует, - настаивает Анна Федермессер. - В результате по всей стране подделывают сотни и тысячи документов. Нет ничего сложного, чтобы изменить в приказе, прописывать в меддокументации, кто будет получать препарат".

По итогам обсуждения на общественном совете Татьяна Голикова подписала подготовленную дорожную карту по развитию паллиативной помощи.