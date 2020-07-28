Что выгоднее: квартира или частный дом

За время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Оно и понятно: одно дело - сидеть в квартире, какой бы просторной она ни была, и совсем другое - иметь приусадебный участок, где можно погулять с детьми, позаниматься спортом, сделать что-то своими руками. К тому же, как ниудивительно это звучит, шикарные коттеджи обходятся дешевле квартир в стандартных многоэтажках.

- Себестоимость постройки частного дома начинается с 15 тысяч рублей за квадратный метр. Готовая квартира в воронежской новостройке обойдется минимум в 43 тысячи за "квадрат", - рассказала риелтор Оксана Аникеева. Карантин помог ей продать 232-метровый дом, до этого висевший в объявлениях более года. Двухэтажный особняк 2001 года постройки с гаражом и службами ушел по цене средней "трешки" - за 4,8 миллиона рублей.

Есть у индивидуального жилья и другие преимущества - например, возможность выбрать удобную планировку, а не подстраиваться под типовой проект. Современные технологии строительства, грамотно проложенные коммуникации, хорошее газовое и электрооборудование позволяют сэкономить до половины ресурсов по сравнению с квартирой.

- В многоквартирном доме невозможно прийти к согласию. Какие бы адекватные люди в нем ни жили, любое собрание превращается в базар. Поэтому нет возможности решать возникающие проблемы - например, бороться с недобросовестностью управляющей компании. А в частном доме я сам себе УК, - считает владелец новенького 150-метрового особняка Юрий Типтюк.

По профессии он директор филиала фармацевтической компании, а в душе строитель: вместе с тестем возвел три коттеджа и строит четвертый.

Понятно, дом - дело сложное и ответственное, требующее специфических знаний и постоянного контроля. Квартирой можно обзавестись за пару дней: нашел подходящую, взял ипотеку - и переезжай. Коттедж в лучшем случае строится за пять-шесть месяцев, а обычно год и более. Все это время будущему домовладельцу приходится решать сложные инженерные и финансовые задачи, неусыпно следить за качеством работ. Седых волос на голове точно прибавится, но результат того стоит.

Нарисуют - будем жить

Принято считать, что строительство дома начинается с проекта. Это не совсем так. Проект необходим, но до его составления необходимо представлять будущий особняк в мельчайших деталях: сколько человек будет в нем жить, чем они планируют заниматься, как станут ездить на работу и возить в школу детей.

- Не надо пытаться удивить соседей размахом. Большой дом дорого отапливать и обслуживать, трудно убирать. Можно, конечно, нанять домработницу, но далеко не каждый готов пустить к себе человека с улицы. Семье из двух человек вполне достаточно 100-метрового коттеджа. Для детей добавьте каждому по просторной комнате, - рассказал Юрий.

Риелторы подтверждают: особняки площадью более 200 квадратов продать практически невозможно - разве что коронавирус поможет.

Строить дом в два этажа имеет смысл в двух случаях. Во-первых, если площадь участка не позволяет разместить все необходимые помещения на одном уровне. Либо из окон второго этажа открывается красивый вид. Во всех остальных ситуациях "многоэтажка" создает массу хлопот. Дети падают с лестниц (взрослые тоже), поднимать что-либо наверх страшно неудобно - чтобы убедиться в этом, достаточно раз сходить на второй этаж с пылесосом. А нежилой чердак - отличная теплоизоляция и просторная кладовка.

План будущего дома следует тщательно обсудить со всеми его будущими обитателями.

- Я совершил классическую ошибку - планировал дом самостоятельно, - признался Юрий. - А теперь выяснилось, что жене на кухне не хватает рабочих поверхностей.

Необходимо продумать расстановку бытовой техники - от этого зависит прокладка коммуникаций, а ее надо учитывать уже на стадии фундамента.

Не зарывайте деньги в землю

Экономить на геодезистах - себе дороже. Правильно выполненная съемка стройплощадки позволит определить тип и геометрию фундамента - невидимой, но самой важной части жилья. Кстати, на фундаменте экономить можно и нужно.

- Незачем зарывать в землю треть стоимости дома. Свайный фундамент подходит для любой почвы, стоит недорого, а делается быстро. Важно только соблюдать технологию его укладки. Это вообще самое важное в строительстве. Нарушение технологий в цоколе влечет за собой искажение геометрии всей постройки - потом по стенам могут пойти трещины.

Проблема любого домостроителя, как найти честную бригаду, имеет решение. Отличить добросовестных рабочих от халтурщиков можно, побывав на их предыдущих объектах и поговорив с заказчиками.

Не надо пытаться удивить соседей размахом. У большого дома - большие минусы

- Любая нормальная бригада имеет портфолио и охотно демонстрирует сданные объекты. Если нет - есть повод насторожиться, - рассказал бригадир отделочников Иван Апарин.

А страшнее несоблюдения технологий может быть лишь их следствие: устранение недоделок или внесение поправок в проект уже по ходу работ.

- Переделки влекут за собой новые изменения, и в итоге стоимость дома может вырасти в разы, - предупредил Типтюк.

Что почем

Проект - 50 тысяч рублей.

Фундамент и черновой пол - 1 миллион рублей.

Стены - 1 миллион рублей.

Инженерные сети - 600 тысяч рублей.

Крыша из натуральной черепицы - 1,5 миллиона рублей.

Окна - 300 тысяч рублей.

Черновая отделка - 400 тысяч рублей.

Чистовая отделка (если сильно не выделываться) - 10 тыс./кв. м.

ИТОГО: 150-метровый коттедж обошелся Юрию Типтюку в 5,35 миллиона рублей. В эту сумму не включены стоимость участка и подключение коммуникаций.

Компетентно

Антон Лобосок, архитектор:

- Перед покупкой участка под строительство обязательно побывайте там и походите вокруг, чтобы убедиться, что поблизости нет неприятных сюрпризов типа цыганского табора, ЛЭП или собачьего питомника, а все необходимые коммуникации, транспортная и социальная инфраструктура, наоборот, присутствуют. Не надо брать проекты из интернета. Иначе уже на этапе строительства можно столкнуться с тем, что планы и прилагающиеся к ним фасады не совпадают. Любой проект - чья-то интеллектуальная собственность, и готовый продукт никто бесплатно не раздает. В Сети висят "демоверсии" с намеренно искаженными размерами. И еще: даже грамотно составленную смету надо умножать на полтора.