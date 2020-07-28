Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Антон Валагин  (Воронеж)
20:24 28.07.2020
Российская газета - Неделя № 166(8220)

Идем под крышу

Что выгоднее: квартира или частный дом

За время самоизоляции спрос на частные дома в России вырос на 40 процентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Оно и понятно: одно дело - сидеть в квартире, какой бы просторной она ни была, и совсем другое - иметь приусадебный участок, где можно погулять с детьми, позаниматься спортом, сделать что-то своими руками. К тому же, как ниудивительно это звучит, шикарные коттеджи обходятся дешевле квартир в стандартных многоэтажках.
Современные технологии позволяют построить дом по комфорту не хуже квартиры. Фото: brizmaker / istock Современные технологии позволяют построить дом по комфорту не хуже квартиры. Фото: brizmaker / istock
Современные технологии позволяют построить дом по комфорту не хуже квартиры. Фото: brizmaker / istock

- Себестоимость постройки частного дома начинается с 15 тысяч рублей за квадратный метр. Готовая квартира в воронежской новостройке обойдется минимум в 43 тысячи за "квадрат", - рассказала риелтор Оксана Аникеева. Карантин помог ей продать 232-метровый дом, до этого висевший в объявлениях более года. Двухэтажный особняк 2001 года постройки с гаражом и службами ушел по цене средней "трешки" - за 4,8 миллиона рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Москалькова помогает получить жилье жертвам политических репрессий

Есть у индивидуального жилья и другие преимущества - например, возможность выбрать удобную планировку, а не подстраиваться под типовой проект. Современные технологии строительства, грамотно проложенные коммуникации, хорошее газовое и электрооборудование позволяют сэкономить до половины ресурсов по сравнению с квартирой.

- В многоквартирном доме невозможно прийти к согласию. Какие бы адекватные люди в нем ни жили, любое собрание превращается в базар. Поэтому нет возможности решать возникающие проблемы - например, бороться с недобросовестностью управляющей компании. А в частном доме я сам себе УК, - считает владелец новенького 150-метрового особняка Юрий Типтюк.

По профессии он директор филиала фармацевтической компании, а в душе строитель: вместе с тестем возвел три коттеджа и строит четвертый.

Понятно, дом - дело сложное и ответственное, требующее специфических знаний и постоянного контроля. Квартирой можно обзавестись за пару дней: нашел подходящую, взял ипотеку - и переезжай. Коттедж в лучшем случае строится за пять-шесть месяцев, а обычно год и более. Все это время будущему домовладельцу приходится решать сложные инженерные и финансовые задачи, неусыпно следить за качеством работ. Седых волос на голове точно прибавится, но результат того стоит.

Нарисуют - будем жить

Принято считать, что строительство дома начинается с проекта. Это не совсем так. Проект необходим, но до его составления необходимо представлять будущий особняк в мельчайших деталях: сколько человек будет в нем жить, чем они планируют заниматься, как станут ездить на работу и возить в школу детей.

- Не надо пытаться удивить соседей размахом. Большой дом дорого отапливать и обслуживать, трудно убирать. Можно, конечно, нанять домработницу, но далеко не каждый готов пустить к себе человека с улицы. Семье из двух человек вполне достаточно 100-метрового коттеджа. Для детей добавьте каждому по просторной комнате, - рассказал Юрий.

Риелторы подтверждают: особняки площадью более 200 квадратов продать практически невозможно - разве что коронавирус поможет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов

Строить дом в два этажа имеет смысл в двух случаях. Во-первых, если площадь участка не позволяет разместить все необходимые помещения на одном уровне. Либо из окон второго этажа открывается красивый вид. Во всех остальных ситуациях "многоэтажка" создает массу хлопот. Дети падают с лестниц (взрослые тоже), поднимать что-либо наверх страшно неудобно - чтобы убедиться в этом, достаточно раз сходить на второй этаж с пылесосом. А нежилой чердак - отличная теплоизоляция и просторная кладовка.

План будущего дома следует тщательно обсудить со всеми его будущими обитателями.

- Я совершил классическую ошибку - планировал дом самостоятельно, - признался Юрий. - А теперь выяснилось, что жене на кухне не хватает рабочих поверхностей.

Необходимо продумать расстановку бытовой техники - от этого зависит прокладка коммуникаций, а ее надо учитывать уже на стадии фундамента.

Не зарывайте деньги в землю

Экономить на геодезистах - себе дороже. Правильно выполненная съемка стройплощадки позволит определить тип и геометрию фундамента - невидимой, но самой важной части жилья. Кстати, на фундаменте экономить можно и нужно.

- Незачем зарывать в землю треть стоимости дома. Свайный фундамент подходит для любой почвы, стоит недорого, а делается быстро. Важно только соблюдать технологию его укладки. Это вообще самое важное в строительстве. Нарушение технологий в цоколе влечет за собой искажение геометрии всей постройки - потом по стенам могут пойти трещины.

Проблема любого домостроителя, как найти честную бригаду, имеет решение. Отличить добросовестных рабочих от халтурщиков можно, побывав на их предыдущих объектах и поговорив с заказчиками.

Не надо пытаться удивить соседей размахом. У большого дома - большие минусы

- Любая нормальная бригада имеет портфолио и охотно демонстрирует сданные объекты. Если нет - есть повод насторожиться, - рассказал бригадир отделочников Иван Апарин.

А страшнее несоблюдения технологий может быть лишь их следствие: устранение недоделок или внесение поправок в проект уже по ходу работ.

- Переделки влекут за собой новые изменения, и в итоге стоимость дома может вырасти в разы, - предупредил Типтюк.

Что почем

Проект - 50 тысяч рублей.

Фундамент и черновой пол - 1 миллион рублей.

Стены - 1 миллион рублей.

Инженерные сети - 600 тысяч рублей.

Крыша из натуральной черепицы - 1,5 миллиона рублей.

Окна - 300 тысяч рублей.

Черновая отделка - 400 тысяч рублей.

Чистовая отделка (если сильно не выделываться) - 10 тыс./кв. м.

ИТОГО: 150-метровый коттедж обошелся Юрию Типтюку в 5,35 миллиона рублей. В эту сумму не включены стоимость участка и подключение коммуникаций.

Компетентно

Антон Лобосок, архитектор:

- Перед покупкой участка под строительство обязательно побывайте там и походите вокруг, чтобы убедиться, что поблизости нет неприятных сюрпризов типа цыганского табора, ЛЭП или собачьего питомника, а все необходимые коммуникации, транспортная и социальная инфраструктура, наоборот, присутствуют. Не надо брать проекты из интернета. Иначе уже на этапе строительства можно столкнуться с тем, что планы и прилагающиеся к ним фасады не совпадают. Любой проект - чья-то интеллектуальная собственность, и готовый продукт никто бесплатно не раздает. В Сети висят "демоверсии" с намеренно искаженными размерами. И еще: даже грамотно составленную смету надо умножать на полтора.

Сейчас читают

Ипотека
14:54

Минфин не исключил "пузырь" на рынке ипотеки

Минфин не исключил "пузырь" на рынке ипотеки

Системное субсидирование ипотечных ставок может привести к формированию "пузыря" на рынке жилищного кредитования, а также к росту стоимости жилья. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев

ЖКХ
27.07.2020

Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам

Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам

Новый порядок определения энергоэффективности зданий должен удешевить стоимость их строительства и эксплуатации, считают в Минстрое. Сейчас для определения класса энергоэффективности дома необходимы данные счетчиков тепла и электроэнергии за 3-4 года

ЖКХ
27.07.2020

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Сейчас общероссийский порог оплаты коммунальных услуг составляет 22 процента от дохода семьи. Но регионы могут уменьшать эту норму, а увеличивать не могут. Предлагается снизить порог для всех регионов