Например, от того, как ведется разработка нефтепластов, зависит средняя величина нефтеотдачи, то есть доля нефти, которую можно добыть, от ее общего количества на месторождении. "В некоторых регионах России она составляет всего 40%, и увеличить этот объем можно, изменив метод добычи", - говорит начальник управления продаж нефти и газа АО "РНГ" Станислав Перепонов. То есть с применением технологий конца прошлого века с месторождения можно выкачать 50 млн тонн нефти, а применяя новые методы увеличения нефтеотдачи (МУН) - 100 млн тонн. Сейчас таких методов существует множество - газовые, тепловые, химические, физико-химические и так далее. Причем работа не останавливается - изобретаются все новые и совершенствуются старые.
Одним из наиболее перспективных в плане интенсификации добычи считается термогазовый метод. В России он используется на многих месторождениях, в том числе на одном из крупнейших - Приобском. Технология основана на закачке воздуха в пласт, где он трансформируется в результате низкотемпературных окислительных реакций, нагнетая давление внутри пласта и как бы выталкивая нефть на поверхность.
"По разным оценкам, в случае развития благоприятного сценария при внедрении новых методов и инновационных технологий извлекаемые запасы нефти в нашей стране могут вырасти до 4 миллиардов тонн, добавив к годовой добыче 40-60 млн тонн нефти", - сказал Станислав Перепонов.
Не обошли стороной нефтегазовую отрасль и цифровые технологии. Современное месторождение, а тем более месторождение будущего, немыслимо без постоянного мониторинга состояния скважин и внутрискважинного оборудования, трубопроводов и наземной инфраструктуры. Но мало получить данные, их необходимо обработать, проанализировать и на основе полученного результата принять правильное решение.
"У нас сейчас запущены системы, специально для ТЭК разработанные российскими специалистами, OIS Production и УСОИ (система оперативного учета производства - формирование суточных сводок, - говорит Станислав Перепонов. - Они позволяют отслеживать десятки процессов и операций: учет и контроль добычи нефти, оптимизация разработки месторождений, стандартизация бизнес-процессов, мониторинг-система поддержания пластового давления, автоматизация работы супервайзеров".
С их помощью решаются задачи стандартизации и снижения влияния человеческого фактора, оптимизации разработки и эксплуатации месторождений, операционных и инвестиционных затрат. Нефтяники получают оперативную информацию о состоянии скважин, ведется учет добычи нефти, жидкости, газа, закачки агентов в пласты.
Это комплекс программ и приложений с помощью которых геологи, технологи, операторы химико-аналитической лаборатории оценивают и контролируют технологические параметры работы скважин, в том числе для недопущения аварий. Обрабатываются громадные массивы данных, для чего в прошлом понадобился бы не один десяток, а может быть, и сотни специалистов.
Огромное значение приобретают новые технологии для обеспечения экологической безопасности. Причем подчас в этой области удается находить элементарные, но весьма действенные решения. Казалось бы, кого удивишь беспилотниками-дронами. Но недавняя авария в Норильске показала, как нуждается отрасль в системах обнаружения и ликвидации нефтяных разливов в прибрежных зонах. А это возможно сделать именно с их помощью, снабдив аппараты сенсорами для обнаружения аномальных температур и утечек. Это позволит очень быстро среагировать на внештатную ситуацию.
Фактически сейчас, учитывая увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в минерально-сырьевой базе России, от внедрения новых технологий зависит дальнейший уровень их производства. Конец эры углеводородов, несомненно, когда-нибудь наступит, но, даже по самым смелым прогнозам, это произойдет не через 10 или даже 20 лет. И пока этого не произошло, не стоит разбрасываться богатствами, лежащими в прямом и переносном смысле под нашими ногами.