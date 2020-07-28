Традиционный взгляд, что добыча нефти и газа связана исключительно с технологиями прошлого века, весьма далек от реальности. Современный процесс разведки, производства и транспортировки углеводородов почти полностью автоматизирован и требует не только использования самых передовых инноваций, но часто сам стимулирует изобретение новых технологий.

Например, от того, как ведется разработка нефтепластов, зависит средняя величина нефтеотдачи, то есть доля нефти, которую можно добыть, от ее общего количества на месторождении. "В некоторых регионах России она составляет всего 40%, и увеличить этот объем можно, изменив метод добычи", - говорит начальник управления продаж нефти и газа АО "РНГ" Станислав Перепонов. То есть с применением технологий конца прошлого века с месторождения можно выкачать 50 млн тонн нефти, а применяя новые методы увеличения нефтеотдачи (МУН) - 100 млн тонн. Сейчас таких методов существует множество - газовые, тепловые, химические, физико-химические и так далее. Причем работа не останавливается - изобретаются все новые и совершенствуются старые.

Одним из наиболее перспективных в плане интенсификации добычи считается термогазовый метод. В России он используется на многих месторождениях, в том числе на одном из крупнейших - Приобском. Технология основана на закачке воздуха в пласт, где он трансформируется в результате низкотемпературных окислительных реакций, нагнетая давление внутри пласта и как бы выталкивая нефть на поверхность.

"По разным оценкам, в случае развития благоприятного сценария при внедрении новых методов и инновационных технологий извлекаемые запасы нефти в нашей стране могут вырасти до 4 миллиардов тонн, добавив к годовой добыче 40-60 млн тонн нефти", - сказал Станислав Перепонов.

Не обошли стороной нефтегазовую отрасль и цифровые технологии. Современное месторождение, а тем более месторождение будущего, немыслимо без постоянного мониторинга состояния скважин и внутрискважинного оборудования, трубопроводов и наземной инфраструктуры. Но мало получить данные, их необходимо обработать, проанализировать и на основе полученного результата принять правильное решение.

"У нас сейчас запущены системы, специально для ТЭК разработанные российскими специалистами, OIS Production и УСОИ (система оперативного учета производства - формирование суточных сводок, - говорит Станислав Перепонов. - Они позволяют отслеживать десятки процессов и операций: учет и контроль добычи нефти, оптимизация разработки месторождений, стандартизация бизнес-процессов, мониторинг-система поддержания пластового давления, автоматизация работы супервайзеров".

С их помощью решаются задачи стандартизации и снижения влияния человеческого фактора, оптимизации разработки и эксплуатации месторождений, операционных и инвестиционных затрат. Нефтяники получают оперативную информацию о состоянии скважин, ведется учет добычи нефти, жидкости, газа, закачки агентов в пласты.

Это комплекс программ и приложений с помощью которых геологи, технологи, операторы химико-аналитической лаборатории оценивают и контролируют технологические параметры работы скважин, в том числе для недопущения аварий. Обрабатываются громадные массивы данных, для чего в прошлом понадобился бы не один десяток, а может быть, и сотни специалистов.

Огромное значение приобретают новые технологии для обеспечения экологической безопасности. Причем подчас в этой области удается находить элементарные, но весьма действенные решения. Казалось бы, кого удивишь беспилотниками-дронами. Но недавняя авария в Норильске показала, как нуждается отрасль в системах обнаружения и ликвидации нефтяных разливов в прибрежных зонах. А это возможно сделать именно с их помощью, снабдив аппараты сенсорами для обнаружения аномальных температур и утечек. Это позволит очень быстро среагировать на внештатную ситуацию.

Фактически сейчас, учитывая увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в минерально-сырьевой базе России, от внедрения новых технологий зависит дальнейший уровень их производства. Конец эры углеводородов, несомненно, когда-нибудь наступит, но, даже по самым смелым прогнозам, это произойдет не через 10 или даже 20 лет. И пока этого не произошло, не стоит разбрасываться богатствами, лежащими в прямом и переносном смысле под нашими ногами.