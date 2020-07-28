Демпартия США представила правила первого полувиртуального съезда

Кандидат-демократ Джозеф Байден уже опробовал выступления с соцдистанцией, а теперь его партия и вовсе решила провести съезд в виртуальном формате. Фото: REUTERS

Для тех немногих, чье присутствие на съезде является обязательным, Национальный комитет демпартии представил жесткие требования. Так, участники конвенции, допущенные в "зону здоровья", должны будут самоизолироваться за 72 часа до поездки в Милуоки, предоставить организаторам отрицательный тест на короновирус и в течение всех трех дней мероприятия подписывать заявления об отсутствии симптомов болезни. Все присутствующие обязаны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования, а также избегать ресторанов и любых других мест, где эти меры не практикуются.

Находящийся в группе риска Байден, самоизолировавшийся с начала эпидемии COVID-19 в подвале и лишь недавно с соблюдением всех мер предосторожности начавший встречи с избирателями, загодя призвал делегатов, конгрессменов и сенаторов: не приезжайте на конвенцию и ограничьтесь онлайн-участием в ее работе 17-20 августа.

Безопасность пусть и сильно усеченного, но сбора делегатов в условиях не сбавляющей обороты эпидемии короновируса - в США им инфицированы уже 4,3 миллиона граждан - не пустой звук для демократов, жестко критикующих Трампа-республиканца за грубые просчеты и ошибки в борьбе с этим заболеванием. Главные предметы политических атак - "безумные решение" американского лидера устраивать многотысячные предвыборные митинги, в местах проведения которых количество подхвативших вирус американцев неизменно шло вверх. Так, например, произошло в городе Талса, где 20 июня поддержать президента на местном стадионе собрались десятки тысяч человек. Большинство из них с оглядкой на Трампа проигнорировали медицинские маски. Неудивительно, что спустя две недели после этого ралли департамент здравоохранения штата Оклахома заявил о зафиксированной в Талсе новой вспышке коронавируса.

Но по мере того, как выборы приближаются, а пандемия из Америки не уходит, Трамп сменил риторику и надел маску, заявив о проведении впредь "телефонных митингов". Он также отменил предстоящий национальный съезд Республиканской партии в штате Флорида, где ежедневно фиксируется порядка 10 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Американские обозреватели отмечают, что от формата, организации и масштабов проведения предстоящей конвенции демократов зависит очень многое. "Ослам" (эмблема демократической партии США) критически важно закрепить наметившееся лидерство Байдена в рейтингах, а также активизировать фандрайзинг - сбор средств - на остающиеся три месяца активной избирательной кампании. И в этом отношении для потенциальных доноров крайне важна красивая и убедительная "картинка" получения Байденом номинации.

Председатель национального комитета демпартии Том Перез и организатор виртуального съезда демократов в Милуоки подтвердил, что эксперты в области охраны здоровья указывают на высокие риски проведения традиционной конвенции. Именно поэтому она пройдет в дистанционном режиме и в первую очередь срежиссированой "для показа по ТВ".

"Безопасность - это номер один для нас. Поэтому она будет значительно меньше по масштабам, но не менее впечатляющей и вдохновляющей, - приводит издание Politico слова Переса. - Джо Байдену не нужно удовлетворять эго за счет присутствия 20 тысяч человек и поэтому мы проведем (съезд) как можно безопаснее".