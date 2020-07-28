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28.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

До какой отметки вырастет курс евро к рублю

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На рынках продолжается отступление доллара, но этого не видно в динамике пары USD/RUB. На контрасте EUR/RUB преодолела уровень 84, поднявшись до максимумов с апреля.

Рост евро объясняется влиянием политики Национального Банка Швейцарии. Он пытается ослабить курс франка, скупая преимущественно евро в свои золотовалютные резервы. В мае-июне искусственный рост EUR/CHF проходил от уровней 1,05 до 1,09. Сейчас повышение началось с отметок чуть выше 1,06 и уже укрепило евро до 1,084 франка, оставляя потенциал для дальнейшего роста. При этом нефть балансирует между глобальной слабостью доллара и страхами перед падением спроса из-за новой волны пандемии.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Названы вероятные уровни снижения рубля к доллару и евро

В этих условиях рубль буксует против доллара и заметно теряет к евро вот уже полтора месяца. Тем не менее технический анализ подсказывает, что укрепление евро к рублю может получить развитие в ближайшие дни и недели. Вполне возможно, что паре будет по силам достичь 85 на этой неделе.

EUR/RUB растет не так резко, как делала это в феврале-марте. Это означает, что все меньше поводов считать ее укрепление краткосрочным искривлением рынка. Далее важно будет следить за тем, как пара ведет себя у психологически важного уровня 85. Резкий рост выше будет означать, что инвесторы продолжают делать ставку против рубля и, возможно, нацелились на еще один тест максимумов области 88-90, как в начале 2016 года или ранее в этом году.

Если же в области 85 мы увидим перетягивание каната между покупателями и продавцами, это стоит считать позитивным сигналом для рубля. Российская валюта в данном случае может рассматриваться как достаточно интересная для покупок в то время, как импульс роста EUR/USD - исчерпавшим себя, по крайней мере на ближайшие недели.

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