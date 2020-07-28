"Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского сразятся за "Золотого льва"

77-й международный кинофестиваль в Венеции объявил свои конкурсные программы. В главном конкурсе - фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". В основе написанного им сценария - трагические события 1962 года в Новочеркасске, где были жестоко подавлены волнения рабочих городских предприятий. В главной роли парткомовской деятельницы Людмилы - Юлия Высоцкая.

Как рассказывал "РГ" Андрей Кончаловский, "Это жизнь партийного работника, строителя коммунизма, фронтовички, заведующей сектором промышленности в горкоме в Новочеркасске - в 1962 году, когда там расстреляли демонстрацию рабочих. И то, как эти события воспринял нормальный партийный работник, искренне преданный делу коммунизма, когда они коснулись ее личной судьбы и ее близких. Роль эту я написал для Юлии Высоцкой, тем более, что она из Новочеркасска. Она же казачка, ее родной дед по фамилии Мелихов, с ума сойти!"

Андрей Кончаловский - ветеран Мостры: начиная с его фильма 1965 года "Первый учитель", он постоянно присутствует в конкурсах фестиваля, и его фильмы "Дом дураков", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай" регулярно отмечались наградами.

Международное жюри 2020 года возглавит американская актриса Кэйт Бланшетт, в составе коллегии - ее французская коллега Людивин Санье, румынский режиссер Кристи Пую, режиссеры-сценаристы Вероника Франц из Австрии и Джоанна Хогг из Великобритании, директор международного книжного салона в Турине Никола Ладжойя и немецкий режиссер Кристиан Петцольд.

Как мы уже сообщали, в независимом конкурсе Venice Days участвуют российские фильмы "Конференция" Ивана Твердовского - о психологическом эхе террористического акта в Театре на Дубровке - и "Китобой" Филиппа Юрьева - история о 15-летнем романтике, отправившемся в опасный путь по волнам сурового Берингова пролива в поисках приключений и любви.