"Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского сразятся за "Золотого льва"

Новости

Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы 13:10
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 13:35
Рубрика: Культура

"Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского сразятся за "Золотого льва"

Текст: Валерий Кичин
77-й международный кинофестиваль в Венеции объявил свои конкурсные программы. В главном конкурсе - фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". В основе написанного им сценария - трагические события 1962 года в Новочеркасске, где были жестоко подавлены волнения рабочих городских предприятий. В главной роли парткомовской деятельницы Людмилы - Юлия Высоцкая.
Фото: предоставлено The Walt Disney Company Russia & CIS Фото: предоставлено The Walt Disney Company Russia & CIS
Фото: предоставлено The Walt Disney Company Russia & CIS
Фото: Валерий Кичин / РГ
Венеция - первый фестиваль мира, который пройдет в реальности

Как рассказывал "РГ" Андрей Кончаловский, "Это жизнь партийного работника, строителя коммунизма, фронтовички, заведующей сектором промышленности в горкоме в Новочеркасске - в 1962 году, когда там расстреляли демонстрацию рабочих. И то, как эти события воспринял нормальный партийный работник, искренне преданный делу коммунизма, когда они коснулись ее личной судьбы и ее близких. Роль эту я написал для Юлии Высоцкой, тем более, что она из Новочеркасска. Она же казачка, ее родной дед по фамилии Мелихов, с ума сойти!"

Андрей Кончаловский - ветеран Мостры: начиная с его фильма 1965 года "Первый учитель", он постоянно присутствует в конкурсах фестиваля, и его фильмы "Дом дураков", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай" регулярно отмечались наградами.

Международное жюри 2020 года возглавит американская актриса Кэйт Бланшетт, в составе коллегии - ее французская коллега Людивин Санье, румынский режиссер Кристи Пую, режиссеры-сценаристы Вероника Франц из Австрии и Джоанна Хогг из Великобритании, директор международного книжного салона в Турине Никола Ладжойя и немецкий режиссер Кристиан Петцольд.

Как мы уже сообщали, в независимом конкурсе Venice Days участвуют российские фильмы "Конференция" Ивана Твердовского - о психологическом эхе террористического акта в Театре на Дубровке - и "Китобой" Филиппа Юрьева - история о 15-летнем романтике, отправившемся в опасный путь по волнам сурового Берингова пролива в поисках приключений и любви.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля