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Рубрика: В мире

Египетские археологи обнаружили новые артефакты эпохи Рамзеса II

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Египетские археологи обнаружили артефакты эпохи Рамзеса II, правившего в XIII веке до н.э. Находка оказалась на участке к югу от Каира. Подробности рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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"Найдены несколько памятников из розового, черного гранита и известняка периода фараона Рамзеса II, а также блоки из известняка более позднего периода. На каждом высечены иероглифы и изображения богов. Среди находок также сохранившийся монумент Рамзесу II и несколько статуэток богов Древнего Египта", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

Рамзеса II часто называют Великим правителем Древнего Египта. Вступивший на престол в 20-летнем возрасте он сумел возвысить страну не только за счет освоения новых территорий, но и своим новаторским подходом к ведению сельского хозяйства, а также успешным строительством. По числу гигантских сооружений различного назначения время его правления осталось непревзойденным в истории Древнего Египта. Скончался он в возрасте 90 лет, опередив и в этом почти всех своих прошлых и будущих "коллег". Последним пристанищем его стала усыпальница в Фивах, древней религиозной столице Египта.

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