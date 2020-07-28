Экипаж МКС возобновил поиски источника токсичного бензола

На Международной космической станции (МКС) возобновились поиски источника токсичного бензола. Это стало возможным после того, как грузовой корабль "Прогресс МС-15" доставил на орбиту специальное оборудование.

Это два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. "Экипаж провел замеры содержания бензола в модулях Destiny и "Звезда" с использованием обоих газоанализаторов", - цитирует РИА Новости сообщение НАСА.

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС еще весной. Его концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. Источник бензола до сих пор не обнаружен. Для снижения концентрации экипажем были установлены угольные фильтры. В июне единственный прибор для поиска источника бензола - анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался, и работы были приостановлены.

Напомним, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.