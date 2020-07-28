Эксперты: Brexit нанесет двойной удар по британской экономике

По оценке экспертов LSE, Brexit может вызывать "самое большое падение экономики в истории страны", установив барьеры для торговли товарами или услугами с ЕС. При этом под угрозой могут оказаться те сектора, которые вышли "относительно невредимыми" из пандемии, отмечает Guardian. По мнению Свати Дингра, профессора Лондонской школы экономики, которая является соавтором отчета, одновременное воздействие Brexit и коронавируса будет ощущаться по всему бизнес-спектру с осени, когда будет реализована в полной мере принятая Даунинг-стрит стратегия британского канцлера Риши Сунака, направленная на поддержку безработных и новой торговой среды для Великобритании за пределами ЕС. При этом наиболее пострадают отрасль туризма, авиаперелеты, рестораны, отели, сфера искусства и развлечений.

Вместе с тем, воздействий негативных последствий будет менее ощутимо в Альбионе в научной отрасли, сфере бухгалтерских и юридических услуг, СМИ, в тех отраслях, где сотрудники работают на удаленном доступе. По оценке экспертов. Brexit будет налагать барьеры на фармацевтические компании, запрашивающие одобрение регулирующих органов, банки или предприятия сферы услуг, которым предстоит передавать данные с серверов в структуры ЕС, а также на производителей автомобилей или импортеров одежды, которые будут обязаны заполнять таможенные декларации впервые с 1970-х годов.

В докладе оценивались перспективы британской экономики на ближайшие три месяца. В отчете LSE содержится призыв к правительству разработать промышленную стратегию, которая "должна отражать" холодную реальность Brexit в условиях сокращения глобальной торговли.