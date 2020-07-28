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28.07.2020 10:05
Рубрика: В мире

Европа готовится ко второй волне COVID-19

Текст: Юрий Чернов
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса, которая может наступить в ближайшее время. Продолжающийся рост числа новых вспышек заболевания настраивает европейские власти на возвращение некоторых ограничительных мер. Как пишет издание The Guardian, ситуация осложняется еще и тем, что миллионы граждан, дождавшись периода летних отпусков, отправились в путешествия по всему континенту.
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO

К примеру, после значительного всплеска числа заболевших, правительство Бельгии сообщило, что страна может быть снова закрыта на въезд и выезд. В Каталонии по той же причине также рассматривают возможность возвращения ограничений, если вспышки не будут взяты под контроль в течение 10 дней. Министр здравоохранения Франции призвал население к усилению бдительности после резкого роста случаев "короны" среди молодых людей. В Германии также заявили, что "глубоко обеспокоены" ростом числа заболевших в последние недели.

Фото: iStock
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Премьер-министр Бельгии Софи Вилмес заявила, что если ситуация останется без изменений, то введение ограничительных мер станет неизбежным. "Если мы не сможем уменьшить число случаев коронавируса, это будет коллективным провалом", - цитирует Вилмес издание. За прошедшую неделю количество зараженных в стране выросло на 71%. Она также предупредила, что существует вероятность того, что школы не откроются к началу учебного года. Вилмес также рекомендовала сохранить для работающих граждан режим "удаленки". С середины этой недели по стране ограничат число социальных контактов, и запретят ходить по магазинам группами.

В испанской Каталонии из-за разгара отпускного сезона ситуация выглядит еще более настораживающей. За последние две недели там зафиксировано почти 8 тысяч новых случаев заболевания. Очагами для новых вспышек послужили бары и ночные клубы. Рост заболеваемости был также зафиксирован среди тех, кто приехал в регион на сезонную работу по сбору урожая фруктов и овощей.

"Мы сейчас переживаем 10 важнейших дней лета, за которые мы увидим, способны ли мы разобраться с этой ситуацией благодаря солидарности, сотрудничеству и коллективным усилиям. Но ситуация критическая, и если мы не справимся, нам придется откатиться назад", заявил председатель правительства Каталонии Ким Торра.

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