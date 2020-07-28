ФАС: Злоупотреблений на рынке закупок для детских учреждений стало меньше

Уровень злоупотреблений на рынке закупок для детских учреждений стал гораздо ниже. Об этом в ходе онлайн-конференции "Про питание", организованном ОНФ, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Тенишев.

"Уровень различного рода злоупотреблений стал гораздо ниже, дела стали единичные, буквально по пальцам можно пересчитать, и я, надеюсь, что то самое дополнительное финансирование, которое будет направлено на обеспечение питанием детей, не станет приманкой для различного рода недобросовестных дельцов. Это бизнес, я не спорю, но это должен быть честный, добросовестный бизнес. И мы примем все меры для того, чтобы и закупки прошли честно и в этих закупках победили те компании, которые умеют конкурировать, умеют честно работать, а не те, которые только и умеют, что договариваться", - сказал Андрей Тенишев.

В связи с тем, что у закупщиков - а это детские сады, школы - возникает много вопросов по поводу грамотного проведения закупки и получения гарантии поставок в последующем качественного питания, антимонопольная служба предложила всем заинтересованным сторонам рассмотреть возможность утверждения типовых правил для всего питания, по аналогии с медицинскими изделиями и лекарствами.

"В 44 ФЗ у нас уже очень много вещей, которые позволяют закупить правильное питание, тем не менее, один из вариантов решения риска закупки некачественного питания, утверждение типовых правил, заданий для объекта закупки, для всего питания. Может быть, это стоит сделать в рамках единого постановления, по аналогии с медизделиями, таблетками и так далее (постановление №1380 "Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд - прим. "РГ")", - добавила замначальника Управления контроля размещения закупок ФАС Екатерина Ульянова .

По ее мнению, это может помочь снять большинство вопросов при заполнении необходимых для проведения закупки документов детскими учреждениями.

Согласно тезисам, озвученным президентом Владимиром Путиным в последнем послании к Федеральному собранию, с 1 сентября 2023 года всех обучающихся 1-4 классов российских школ необходимо обеспечить бесплатным качественным питанием, причем поэтапный переход к 100% российских школ должен начаться уже с 1 сентября 2020 года.