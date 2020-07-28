Фестиваль "Книжные сезоны" впервые пройдет в августе и будет посвящен детям

Издатели, федеральные и региональные книжные магазины и известные авторы объявили о старте масштабного проекта - "Книжные сезоны". Первая акция в его рамках - "Сказка в книжном" - направлена на детскую аудиторию. В акции будет задействовано более 1000 книжных и 200 городов-участников. Цель проекта - поддержать читателей по всей России и сообщить, что книжные магазины готовы к их возвращению после локдауна.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин озвучил статистику: потери книжной отрасли за время пандемии составили 3,6 миллиарда рублей, около 80% издательств сократили количество выпускаемых книг, а 43% из них вовсе отказались от трети запланированных к изданию новинок. Выручка самих издательств упала на 50-90%.

Уже с начала июня книжные магазины начали постепенно открываться, но, к сожалению, спрос восстановился пока далеко не полностью. Помимо сложной материальной ситуации самих покупателей, не все книжные смогли пережить период самоизоляции, и теперь в России есть целые города, где книжные магазины вовсе прекратили свое существование.

Поэтому было принято решение запустить акцию "Книжные сезоны" - она привлечет покупателей в книжные магазины и вернет интерес к книгам. Подобные акции с разной тематикой будут проходить регулярно несколько раз в год.

Россия занимает 1-2 место в мире по количеству читающих детей, а это 33 миллиона человек, именно поэтому первым проектом будет акция "Сказка в книжном" для самых юных и важных посетителей. Книжные магазины и издательства предоставят скидки 30% на все детские книги, а программа акции сопоставима с программами таких крупных книжных событий, как Книжный фестиваль на Красной площади и Московская Международная книжная ярмарка.

Мероприятия будут проходить с 6 по 8 августа. В акции примут участие 30 издательств и более 1000 магазинов со всей России.

Светлана Зорина, главный редактор журнала "Книжная индустрия", член правления Ассоциации книгоиздателей России, пояснила, что программа акции была сформирована в рекордные 2-3 недели благодаря энтузиазму и удивительному единодушию магазинов и издателей: "Мы тщательно подошли к содержательному контенту, заручились поддержкой нашего партнера Яндекс.Эфир, так что программа будет доступна не только с 6 по 8 августа, но все мероприятия можно будет просмотреть и позже, доступ к ним будет бессрочный".

Утренние эфиры будут интересны самым маленьким читателям, дневные - для среднего и старшего школьного возраста, а вечерние - для родителей и учителей. Так что каждый гость найдет контент на свой вкус.

Пройдет целый писательский марафон, в котором примут участие лучшие детские авторы: Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдуард Веркин, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова, Нина Дашевская, Дмитрий Емец, Катя Матюшкина.

Ольга Муравьева, директор департамента "Планета Детства" издательства АСТ, поблагодарила писателей и поэтов, которые поддерживают акцию "Сказка в книжном", и выразила надежду, что благодаря проведению этой акции получится достичь докризисного уровня развития книжной отрасли: появится уникальная возможность познакомиться с теми книжными новинками, выпуск которых отложился из-за пандемии, с такой литературой, которую до коронавируса мы и вовсе не читали; возможно, появятся новые имена.

Для детей книжные магазины - это одно из мест знакомства с книгой, а поскольку театры и дома творчества еще закрыты, то книжные магазины постараются во время проведения акции "Сказка в книжном" восполнить детям этот аспект: будут устраиваться мини-спектакли, ставиться сказки, проводиться конкурсы и викторины, розыгрыши и мастер-классы. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Писатель Олег Рой от лица всех писателей выразил готовность сотрудничать с издательствами, книжными магазинами и фестивалем. Обратил внимание на то, что за время пандемии, когда упал спрос на книги, каждый попытался найти еще какую-то сферу, чтобы этот интерес вернуть, так, многие детские писатели начали сотрудничать с мультипликационными студиями.

Ирина Балахонова, главный редактор и директор издательства "Самокат", выразила желание, чтобы родители, вынужденные на период самоизоляции остаться один на один со своими детьми, научились доверять своим детям и прислушиваться к ним: "И книга может стать тем самым инструментом, который сможет построить те мостики взаимопонимания, которые раньше были потеряны или которые раньше не удавалось возвести".

На вопрос о том, как привлечь к чтению детей и есть ли место в детской литературе привлекательным ужасам, ответил писатель Олег Рой: "Место находится всему, было бы интересно ребенку. Нельзя забывать, что и авторы, и издательства продолжают бороться за экологию детской души. Но хочу сказать, что выбор должен быть за взрослым человеком. Мы должны надеяться на самих себя, как взрослые люди. Для того, чтобы нам, взрослым людям, делать хороший выбор, нам нужно тоже читать. Нужно возвращать в наш досуг не только совместный просмотр, но и совместное чтение".

Сергей Степашин пожелал: "Читайте больше детям. Тогда они будут вас больше понимать и любить".

Программа акции с подробными анонсами мероприятий будет расположена на странице сайта Российского книжного союза.