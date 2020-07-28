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28.07.2020 00:18
Рубрика: Спорт

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Завершившая профессиональную карьеру фигуристка разместила фотографию дочери, которой исполнился месяц, в Instagram. Также она сообщила, какое имя дали девочке.

"Каталина. Нам сегодня месяц", - написала Липницкая.

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Дочь у Липницкой и ее возлюбленного Алексея Тарасенко родилась 29 июня, однако 22-летняя экс-спортсменка ранее об этом не сообщала.

Липницкая выступала в женском одиночном катании и приняла решение завершить карьеру в 2017 году.

Спорт Фигурное катание Общество Ежедневник Светская хроника

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