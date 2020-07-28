Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Завершившая профессиональную карьеру фигуристка разместила фотографию дочери, которой исполнился месяц, в Instagram. Также она сообщила, какое имя дали девочке.

"Каталина. Нам сегодня месяц", - написала Липницкая.

Дочь у Липницкой и ее возлюбленного Алексея Тарасенко родилась 29 июня, однако 22-летняя экс-спортсменка ранее об этом не сообщала.

Липницкая выступала в женском одиночном катании и приняла решение завершить карьеру в 2017 году.