Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" взят в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля. В фильме в главной роли снялась белорусская и российская актриса Юлия Высоцкая.

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая родилась в Новочеркасске 18 августа 1973 года, окончила Белорусскую академию искусств в Минске, работала в Белорусском академическом национальном театре имени Янки Купалы, где сыграла главные роли в спектаклях " Безымянная звезда" и "Лысая певица" и другие.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", а также телеканала "Россия 1" и рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как "Новочеркасский расстрел". Лента выйдет в российский прокат осенью 2020 года.

- Друзья, рад сообщить вам, что фильм "Дорогие товарищи!", который я только что закончил, будет участвовать в конкурсной программе Венецианского международного кинофестиваля, - сообщил сам Кончаловский. - Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения: нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад? Но, сделав фильм, мы поняли - это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны. Эта картина не состоялась бы без помощи благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и нашего постоянного партнера - телеканала "Россия 1".

- Степень радости, которую я испытала, когда услышала о приглашении на Венецианский фестиваль, трудно передать словами, - сказала исполнительница главной роли в фильме, актриса Юлия Высоцкая.- Сам факт, что картина понравилась людям, которые отбирают кино на этот фестиваль, настолько важный, настолько значимый для меня, говорит о том, что мы проделали серьезную работу. Она оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале был фильм "Дом дураков", был фильм "Рай", обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция - это просто магия.