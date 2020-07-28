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28.07.2020 14:32
Рубрика: В мире

Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм

Текст: Александр Саможнев

Национальная ассамблея Франции приняла законопроект, позволяющий осуществлять наблюдение за осужденными за терроризм после тюремного заключения. Решение было принято после поименного голосования депутатов, сообщает телеканал ORF.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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"Теперь документ будет представлен на рассмотрение Конституционного совета, который определит оправдано ли урезание частной жизни в интересах общей безопасности", - пояснил председатель Национального собрания Ришар Ферран.

На прошлой неделе сенат уже одобрил законопроект после согласования в обеих палатах. Парламентарии полагают, что закон направлен на создание новых "мер безопасности" для лиц, которые и после отбытия наказания будут представлять "опасность" для общества. По данным МВД, в период с 2020 по 2022 год из тюрьмы будут освобождены около 150 заключенных, осужденных за терроризм.

Закон дает возможность судебным ведомствам контролировать лиц, приговоренных к тюремному заключению на срок более пяти лет за терроризм, в течение многих лет после отбытия ими наказания. Так, по истечении срока осужденному могут запретить появляться в определенных местах, обозначенных судом, или встречаться с определенными лицами. Он обязан являться в полицию или жандармерию до трех раз в неделю или получить предварительное разрешение суда на смену работы или места жительства.

По данным портала 20minutes.fr, председатель комиссии по правовым вопросам заверил, что эти меры, решение по которым принимается в каждом конкретном случае в присутствии задержанного и его адвоката, могут быть обжалованы. Предусматривается продление ограничений на пять лет для лиц, осужденных за террористические преступления, и на десять лет для граждан, совершивших преступления. Правозащитники рассматривают закон как нарушение прав человека и гражданских свобод.

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