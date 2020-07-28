Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм

Национальная ассамблея Франции приняла законопроект, позволяющий осуществлять наблюдение за осужденными за терроризм после тюремного заключения. Решение было принято после поименного голосования депутатов, сообщает телеканал ORF.

"Теперь документ будет представлен на рассмотрение Конституционного совета, который определит оправдано ли урезание частной жизни в интересах общей безопасности", - пояснил председатель Национального собрания Ришар Ферран.

На прошлой неделе сенат уже одобрил законопроект после согласования в обеих палатах. Парламентарии полагают, что закон направлен на создание новых "мер безопасности" для лиц, которые и после отбытия наказания будут представлять "опасность" для общества. По данным МВД, в период с 2020 по 2022 год из тюрьмы будут освобождены около 150 заключенных, осужденных за терроризм.

Закон дает возможность судебным ведомствам контролировать лиц, приговоренных к тюремному заключению на срок более пяти лет за терроризм, в течение многих лет после отбытия ими наказания. Так, по истечении срока осужденному могут запретить появляться в определенных местах, обозначенных судом, или встречаться с определенными лицами. Он обязан являться в полицию или жандармерию до трех раз в неделю или получить предварительное разрешение суда на смену работы или места жительства.

По данным портала 20minutes.fr, председатель комиссии по правовым вопросам заверил, что эти меры, решение по которым принимается в каждом конкретном случае в присутствии задержанного и его адвоката, могут быть обжалованы. Предусматривается продление ограничений на пять лет для лиц, осужденных за террористические преступления, и на десять лет для граждан, совершивших преступления. Правозащитники рассматривают закон как нарушение прав человека и гражданских свобод.