Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генпрокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам проведенной проверки соответствия доходов и расходов Арашуковых было установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за с 2007 по 2017 годы в размере 65 млн 917 тысяч рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы - 15 млн 651 тысяч 125 рублей они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тысяч 512 рублей.

Так, по данным Генпрокуратуры, в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Это имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. "Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют", - отметили в Генпрокуратуре.

Таким образом, как подытожили в надзорном ведомстве, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

С учетом установленных обстоятельств, Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства.

В настоящее время иск направлен в Верховный Суд России с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова обвиняют сразу по нескольким статьям УК, в том числе в убийствах. Его отец Рауль Арашуков проходит по делу как организатор преступного сообщества в деле о хищении более 31 миллиарда рублей у "Газпрома". Оба они находятся под стражей в СИЗО.