Германия призвала граждан не ездить в ряд испанских регионов

Германия присоединилась к ряду европейских стран, рекомендовавших своим гражданам отказаться от визита в некоторые испанские регионы, где был отмечен всплеск заражений коронавирусом. Как отметили в МИД ФРГ, в ближайшее время не стоит приезжать в Каталонию, Арагон и Наварру. Других материковых регионов Испании, а также Канарских и Балеарских остров рекомендация не касается.

Этот шаг Берлина позволяет тем, кто уже запланировал провести свой отпуск в пиренейском королевстве, поменять отель или вернуть свои средства.

Рекомендация была выпущена на фоне решения правительства Германии ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19. Накануне этот вопрос был согласован министром здравоохранения Йенсом Шпаном с главами аналогичных ведомств федеральных земель. Как ожидается, проводить проверки будут уже со следующей недели. Для путешественников это будет бесплатно, финансирование на себя возьмут региональные власти.

Как пояснил президент Института Роберта Коха Лотар Вейлер, "зоны риска определяются министерством иностранных дел, министерством здравоохранения и министерством внутренних дел". Главным критерием для этого является число выявленных случаев за последние семь дней (свыше 50 случаев на 100 тысяч жителей). Однако учитываются и другие факторы.

Ранее четыре европейские страны - Великобритания, Франция, Норвегия и Бельгия - уже настоятельно рекомендовали своим гражданам не посещать Испанию или отдельные ее регионы. Норвегия ввела 10-дневный карантин для всех побывавших в Испании, а Великобритания и Бельгия - двухнедельный.

Сделано это, в первую очередь, из-за ситуации в Каталонии, наиболее популярном среди европейских туристов испанском регионе. На него приходится около половины всех случаев коронавируса с последние дни.

Кстати, в Галисии, северо-западном регионе Испании, Каталонию, Арагон, Наварру, Страну басков и Риоху приравняли к 130 странам, где отмечен высокий уровень заражения. Всех побывавших в них власти автономии обязали связываться с муниципальными органами и оставлять свои контактные данные.