Германия призвала граждан не ездить в ряд испанских регионов

Новости

Петербуржца, расчленившего свою жену, отправили под арест 15:57
Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны 15:51
В Нижегородской области на бывшего следователя завели уголовное дело 15:46
Национальный exit poll пройдет на президентских выборах в Беларуси 15:45
В Петербурге столкнулись два грузовых поезда 15:38
Летняя киношкола Александра Митты открыла двери для кинематографистов СГ 15:37
Роспотребнадзор: Покупая тест на COVID-19, нужно убедиться в его легитимности 15:31
Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали гражданами Греции 15:30
На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке 15:28
В библиотеках спрячут под ключ книги с маркировкой "18+" 15:27
В Турции раскопали древний саркофаг с редкой золотой диадемой 15:20
Changan обновил свой самый популярный в России кроссовер 15:06
В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на арсенале 15:06
Глава Минэкономразвития стал председателем совета ЦСР 15:04
СМИ: Денис Черышев близок к переходу из "Валенсии" в "Зенит" 15:03
Блогеры сняли процесс замены шин самого большого в мире трактора 15:00
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса 14:57
Крымской скорой помощи передали 10 новых автомобилей 14:54
Видео: В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки 14:50
Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера выйдет на свободу 14:49
Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве 90-летней матери 14:43
Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура 14:41
Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами 14:40
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 14:36
Рубрика: В мире

Германия призвала граждан не ездить в ряд испанских регионов

Текст: Юрий Когалов
Германия присоединилась к ряду европейских стран, рекомендовавших своим гражданам отказаться от визита в некоторые испанские регионы, где был отмечен всплеск заражений коронавирусом. Как отметили в МИД ФРГ, в ближайшее время не стоит приезжать в Каталонию, Арагон и Наварру. Других материковых регионов Испании, а также Канарских и Балеарских остров рекомендация не касается.
Фото: REUTERS/Albert Gea Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Этот шаг Берлина позволяет тем, кто уже запланировал провести свой отпуск в пиренейском королевстве, поменять отель или вернуть свои средства.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Четыре европейские страны призвали не ездить в Испанию

Рекомендация была выпущена на фоне решения правительства Германии ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19. Накануне этот вопрос был согласован министром здравоохранения Йенсом Шпаном с главами аналогичных ведомств федеральных земель. Как ожидается, проводить проверки будут уже со следующей недели. Для путешественников это будет бесплатно, финансирование на себя возьмут региональные власти.

Как пояснил президент Института Роберта Коха Лотар Вейлер, "зоны риска определяются министерством иностранных дел, министерством здравоохранения и министерством внутренних дел". Главным критерием для этого является число выявленных случаев за последние семь дней (свыше 50 случаев на 100 тысяч жителей). Однако учитываются и другие факторы.

Ранее четыре европейские страны - Великобритания, Франция, Норвегия и Бельгия - уже настоятельно рекомендовали своим гражданам не посещать Испанию или отдельные ее регионы. Норвегия ввела 10-дневный карантин для всех побывавших в Испании, а Великобритания и Бельгия - двухнедельный.

Британский министр проведет две недели в карантине после посещения Испании

Сделано это, в первую очередь, из-за ситуации в Каталонии, наиболее популярном среди европейских туристов испанском регионе. На него приходится около половины всех случаев коронавируса с последние дни.

Кстати, в Галисии, северо-западном регионе Испании, Каталонию, Арагон, Наварру, Страну басков и Риоху приравняли к 130 странам, где отмечен высокий уровень заражения. Всех побывавших в них власти автономии обязали связываться с муниципальными органами и оставлять свои контактные данные.

В мире Европа Германия В мире Европа Испания

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики