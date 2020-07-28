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28.07.2020 15:04
Рубрика: Власть

Глава Минэкономразвития стал председателем совета ЦСР

Текст: Екатерина Петрова

Министр экономического развития России Максим Решетников избран председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщает пресс-служба организации. Решение было принято на заседании совета фонда. На этом посту Решетников сменил помощника президента РФ Максима Орешкина.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ЦСР является некоммерческой организацией, которая участвует в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития российской экономики. Основная задача структуры заключается в содействии правительству и другим органам власти, общественным институтам, бизнес-сообществу в достижении национальных целей развития страны до 2030 года, реализации национальных проектов.

ЦСР продолжит проводить социально-значимые исследования, мониторинг и прогнозирование экономических индикаторов, вести стратегические проекты в области регионального и отраслевого развития, отмечают в министерстве, отмечается в сообщении.

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