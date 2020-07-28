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28.07.2020 15:50
Рубрика: Спорт

Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедов - Гэтжи

Текст: Максим Домчев
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что поединок за титул чемпиона UFC между обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцев Джастином Гэтжи состоится 24 октября.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировки после смерти отца

Об этом Уайт рассказал в эфире телеканала CNN. При этом он пока не назвал место, где состоится этот поединок. Ранее глава промоушена рассказал, что этот бой должен пройти на "Бойцовском острове", который находится в Абу-Даби.

Ранее в планах UFC было проведение этого поединка 19 сентября. Однако в итоге было принято решение о переносе даты поединка. Одной из причин этого стала смерть отца и тренера россиянина Абдулманапа Нурмагомедова 3 июля.

Последняя защита титула Нурмагомедовым состоялась 7 сентября 2019 года, когда он победил Дастина Порье. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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