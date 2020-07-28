Худи и бомберы станут школьной формой

Популярные у подростков разновидности толстовок - свитшоты, худи и бомберы - получат законный статус школьной формы. Эти элементы молодежного гардероба вошли в предварительный стандарт одежды для учащихся, разработанный по поручению минпромторга. При этом толстовки, как и любая школьная одежда, не должны содержать "травмирующую фурнитуру, символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующую психоактивные вещества и противоправное поведение". В новый стандарт вошли и классические платья, костюмы, сарафаны и блузки.

Как пояснили в минпромторге, сейчас действующим законодательством и национальными стандартами не установлено самостоятельное понятие "школьная форма". В рознице продается одежда для детей школьного возраста, которая по характеристикам соответствует вещам для эпизодической носки, а не для ежедневного ношения по несколько часов. Новый документ дает определение школьной форме и значительно повышает требования к ней - в части гигроскопичности (способности впитывать влагу) и воздухопроницаемости тканей, образования катышков и общей износоустойчивости.

"Форма - необходимый элемент образовательного процесса. Как с точки зрения делового стиля учащихся, так и с точки зрения обеспечения комфорта детей: они должны чувствовать себя максимально удобно. Разработка национального стандарта школьной формы призвана это урегулировать", - пояснили в пресс-службе минпромторга.

Новый ГОСТ под названием "Одежда для обучающихся (школьная форма). Общие технические условия" вступит в силу с 10 ноября 2020 года. После того как будет накоплен определенный опыт применения, может быть принят другой - уже постоянный национальный стандарт (ГОСТ Р). ГОСТы носят добровольный характер, но если производитель решит указывать его в маркировке, то обязан придерживаться его требований.

Кто платит за школьную форму?

По закону фасон и цвет детской формы определяют сами школы - с помощью локальных нормативных актов. При этом должно обязательно учитываться мнение родительского комитета: покупать форму у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны. Многие школы идут по простому пути - "светлый верх - черный низ". Джинсы чаще всего под запретом, а в остальном родители выбирают одежду исходя из возможностей своего кошелька.

- То, что минпромторг разработал такой стандарт, здорово: у родителей будет меньше рисков нарваться на так называемых "серых" производителей. Носить форму или не носить - решает вместе все школьное сообщество. У нас, например, в начальных классах все малыши носят форму, потому что так решили родители, - говорит директор школы № 548 "Царицыно", народный учитель России Ефим Рачевский. - А подростки не носят, потому что сами проголосовали против. Но при этом все равно соблюдают деловой дресс-код.

- Худи и прочие варианты школьной формы я только поддерживаю. Школа должна быть продолжением обычной жизни ребенка, а не ее альтернативой. Детям комфортно в худи и бомберах, пусть им будет комфортно и в школе. Это только снимет ненужное искусственное разделение на жизнь в школе и за ее пределами, - говорит директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Действительно важно, чтобы у школьной формы появились повышенные стандарты качества -это вопрос здоровья и безопасности ребенка. Речь идет не только о "проценте синтетики". Здесь важна, к примеру, и фурнитура, которая не будет вызывать аллергию, и износостойкость. Мой опыт показывает, что качественную форму ребенок носит в среднем два года, пока из нее не вырастет.

Фото: Photoxpress

- С ужасом вспоминаю советскую школьную форму: весной в ней всегда было жарко, зимой - холодно. А уж каждый раз пришивать белые воротнички - это был отдельный "праздник". Сейчас гораздо лучше, у ребят и родителей есть достаточно свободы, чтобы найти и удобную, и красивую школьную одежду. Худи и толстовки тоже могут в этот ряд хорошо вписаться - подросткам нужно как-то самовыражаться. Почему бы и не так? - рассуждает член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Суздальницкая. - Конечно, ткани для школьной одежды должны быть безопасны и сертифицированы. Но в то же время - на любой кошелек, лишних денег у родителей сейчас нет. К примеру, в начальной школе моей младшей дочери форму купили централизованно, по решению родительского совета и по вполне демократичной цене, как раз чтобы не было "конкурса родительских кошельков". У старшей дочки формы нет, есть общее правило для праздничных мероприятий, что сверху ребята носят синий пиджак или синюю жилетку. А в выборе конкретных моделей и фирм - полная свобода.

- В прошлом году на одежду для моего сына пришлось потратить около 15 тысяч рублей. Из старой он вырос. Пара новых брюк, четыре рубашки, джемпер с длинными рукавами на холодную погоду, жилетка плюс спортивная форма. При этом я всегда смотрю на состав: если больше половины синтетика, то вещь не беру. Сын очень активный, в форме проводит минимум 5-6 часов в день. Далеко не каждая одежда выдерживает такое испытание, - говорит мама четвероклассника из Перми Ольга Головкова. - Брюки дешевле 1500 рублей я принципиально не покупаю. "Дышащая" рубашка из хлопка - это минимум 1200 рублей. Жилетку можно найти качественную и недорогую за 700 рублей.

Рекомендации Роспотребнадзора

1. Ориентируйтесь на воздухопроницаемый материал, устойчивый к потере цвета при воздействии влаги, стирке и сухом трении.Форма должна состоять преимущественно из натуральных материалов.

2. Одежда для школьника должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, обеспечивать комфортный микроклимат под одеждой.

Несоответствие детской одежды этим требованиям может привести к простудным заболеваниям, а иногда и к проблемам с кожей. Научные исследования доказывают: при содержании в пододежном пространстве более 0,07% углекислоты газообмен через кожу и самочувствие ребенка ухудшаются, отмечают в Роспотребнадзоре.